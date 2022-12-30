. Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
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Юлию Барановскую сравнили с обезьяной

Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Александр Гордон пошутил над ведущей Юлией Барановской. Телеведущая уже много лет дружит со своим коллегой Александром Гордоном. За время работы над шоу «Мужское/Женское» они так сблизились, что их даже стали подозревать в тайном романе. Сами телезвезды много раз говорили, что их связывают близкие, но не романтические отношения. На днях зрители Первого канала смогли увидеть пример того, как выглядит общение Гордона с его соведущей вне камер. Во время съемок предновогоднего выпуска он позволил себе посмеяться над образом Барановской, а монтажеры не стали вырезать из эфира фразу Гордона про её сходство с обезьяной. Тем более что Юлия первой заикнулась о связи с этим животным, в год которого она родилась.
«А я все эти годы сижу и думаю, кого ты мне напоминаешь... Мультик есть про слоненка и попугая. Там есть обезьяна. Вот с тебя рисовали просто»,— съязвил ведущий, пишет «ЭГ». Барановская лишь посмеялась и не стала отвечать на шутку Гордона, так как уже привыкла к дружеским издевкам с его стороны. Юлия могла бы «приложить» коллегу за провокацию, но поскольку они дружат, то делать это перед камерами она не стала. Отметим, что шоу Барановской и Гордона целых полгода не выходило в эфир. В конце февраля руководство Первого канал решило на время отказаться от развлекательного контента. Ходили слухи, что передачу могут закрыть насовсем, но в конце ноября зрители наконец-то увидели новые выпуски с участием любимых ведущих.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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