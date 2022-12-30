Как женщине все успеть сделать 31 декабря: простые советы
Важно знать, как женщине все успеть сделать 31 декабря, чтобы войти в Новый год с чувством удовлетворенности. Последний день уходящего года — большой стресс для хозяек. У них намечено столько пунктов плана на сутки, что охватить его почти нереально.
План действий поможет женщине все успеть 31 декабря
Четкий и продуманный план действий защитит от лишних волнений, суеты и паники. Составлять его стоит за неделю до самого торжества.
Подарки покупать заблаговременно и никогда не заниматься этим в последний момент.
Генеральную уборку провести в выходные, предшествующие Новому году, когда вся семья в сборе и может оказать посильную помощь.
Не бояться делегировать обязанности на мужа и детей, потому что совместный труд сближает и бережет здоровье мамы.
Меню следует придумать хотя бы за пару дней до 31 декабря, а продукты для всех блюд закупить накануне любимого всеми праздника.
Отправляясь в поход по магазинам, учесть тот факт, что везде большие очереди, потому что большинство женщин точно так же решат пополнять запасы продовольствия в предпоследний день года.
Если все-таки придется отлучаться из дома в день праздника, то резонно сначала сходить по делам и только после этого приступать к домашним хлопотам.
Правила подготовки к Новому году 31 декабря
Есть смысл приложить все усилия, чтобы справиться с поставленными задачами чем пораньше: женщине нужно оставить несколько часов для себя, чтобы расслабиться и сделать процедуры красоты.
Быть королевой бала, если планируется выход в свет и самой очаровательной привлекательной, когда речь идет о домашнем застолье.
Собственное отражение в зеркале должно женщину радовать каждый день, но в праздники — особенно.
По окончании уборки и готовки, можно полежать часок-другой или даже поспать. Потом стать под душ и смыть с себя усталость, пыль и пот.
Нанести любимую маску для лица и волос, включить приятную музыку, делать прическу и наносить макияж с удовольствием.
Уход за собой — приятное занятие для тех дам, которые себя любят, а именно так нужно к себе относиться.
Не обязательно готовить 20 блюд для праздничного стола или выпекать сложные десерты: куда правильнее ограничится парой-тройкой салатов, купить готовый торт и конфеты, а сэкономленное время «подарить» себе и общению с родными.
Новогодние праздники — лучший период времени, когда можно уделить больше времени тем, кого любишь. 31 декабря стоит найти время для семейного просмотра тематических фильмов и общего досуга.
Вместе упаковывать подарки, шутить и смеяться.
Все это станет потом теплыми воспоминаниями, но о том, что мама испекла не «Наполеон», а торт с невыговариваемым названием, забудут достаточно быстро.
Потому и не стоит терять несколько часов драгоценного времени на на создание кулинарных изысков: если и оценят, похвалят, то все равно моментально съедят и забудут.