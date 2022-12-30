. Каким будет девиз для каждого Знака Зодиака на 2023 год

Начать 2023 год с позитивной ноты, задать ритм и привлечь нужные перемены Знакам Зодиака помогут не только точные гороскопы и нумерологические расчеты. Обрести уверенность и провести следующие 12 месяцев удачно будет проще благодаря позитивным девизам.

Новый покровитель 2023 года Черный Водяной Кролик поменяет «правила игры», и представители зодиакальных созвездий должны быть готовы к переменам в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с гороскопами и прогнозами, чтобы выбрать верную тактику и не упустить своего счастья. кроме того, Знакам Зодиака пригодятся и девизы, благодаря которым будет проще настроиться на волну позитива и обрести счастье.

Овен

«Даже драконы могут быть белыми и пушистыми». Яркие представители Огня в новом году столкнутся с энергетикой Черного Кролика, который не сочетается с темпераментом Овнов. Несмотря на это представители Знака смогут найти свое счастье и привлечь позитивные перемены. Секрет успеха прост: никогда не поздно меняться к лучшему, а значит, контролировать свои эмоции смогут даже самые импульсивные представители созвездия.

Телец

«Даже во время качки можно твердо стоять на ногах». Новый 2023 год будет довольно волнительным для Тельцов. Эмоции будут частыми спутниками, поэтому их нужно взять под контроль и не лишать себя шанса на счастье. Представителям Знака не нужно менять себя и свое мировоззрение: достаточно просто успокоиться и обращать меньше внимания на мелкие проблемы.

Близнецы

«Иногда самый лучший собеседник — собственная интуиция». Ярким и харизматичным Близнецам не помешает умение слышать свой внутренний голос. В 2023 году важно доверять себе и не игнорировать интуиции, чтобы не оступиться в шаге от победы. Простые упражнения помогут сосредоточиться на собственных интересах, определиться с выбором направления и никому не позволять управлять собой.

Рак

«Никогда не поздно научиться чему-то новому». Для Раков 2023 год будет временем перемен, способных изменить жизнь к лучшему. Новый покровитель по энергетике прекрасно сочетается с характером представителей созвездия, а значит, удача не отвернется. Толика терпения, ответственность и находчивость позволят привлечь в жизнь важные события, а также хороших деловых партнеров.

Лев

«Счастливая жизнь не требует доработок». В новом 2023 году представителям Знака важно помнить о том, что счастье невозможно купить или обменять. Львам важно помнить о том, что никакие подвиги не заменят уютных вечерних посиделок, разговоров по душам и возможности довериться близким. Искренность, умение встраивать отношения с семьей и маленькие радости скрасят этот год и помогут разрешит временные трудности.

Дева

«Успех требует планирования». Девы смогут достичь головокружительных успехов в новом году, если будут придерживаться составленных заранее планов. Умение не выбиваться из графика, распределять силы и отказываться от потакания сиюминутным прихотям позволят быстро взойти на новую ступень успеха. Отдых, безусловно, будет нужен, и представителям созвездия важно выделить время для того, чтобы восполнить запас сил.

Весы

«Уверенность — лучший способ привлечь удачу». 2023 год будет не самым простым для Весов, и дело не в том, что новый покровитель не будет достаточно благосклонен. Многие представители созвездия часто сомневаются в себе, боятся принять ответственные решения и свернуть с проторенной дороги. Сейчас наступает время для того, чтобы поверить в себя и свои силы, поставить перед собой цель и идти к ней, опираясь на внутреннее чувство уверенности.

Скорпион

«Успех приходит к тем, кто к нему стремится». Скорпионам в новом году стоит больше времени уделять упражнениям по воспитанию силы воли. В 2023 нет места для прокрастинации — дела, которые можно выполнить сегодня, нет смысла откладывать на завтра. В противном случае перспективные возможности уйдут к конкурентам, оставив представителей Знака с горьким чувством сожаления.

Стрелец

«Не бывает двух правд — одна из них окажется ложью». Стрельцам в новом году стоит больше времени уделять честности и требовать от окружения соответствия. В 2023 не нужно торопить события — их нужно анализировать, составлять планы и как можно меньше распространяться о своих задумках. Честность и умение объективно оценивать ситуации не раз выручат представителей созвездия.

Козерог

«Вера в лучшее и оптимизм творят чудеса». Козерогам 2023 год вряд ли покажется простым и непринужденным. Представителям Знака придется отстаивать свое мнение, находить компромиссные решения, отказываться от общения с некоторыми людьми и менять собственное мировоззрение. Для того чтобы счастье не заставило себя ждать, важно настроиться на волну позитива и верить в себя.

Водолей

«Нет страшнее зверя, чем необоснованный страх». Именно такой девиз будет уместным для представителей этого созвездия. Водолеям не стоит бояться чего-то нового и неизведанного. Пытливый ум, умение организовать себя и неистощаемый источник новых идей — то, что нужно для покорения новых вершин и привлечения новых перемен. Главное — окружить себя единомышленниками и людьми, способными поддержать в трудную минуту.

Рыбы

«Бросаться в омут с головой — это как совать руку в ящик со скорпионами». Рыбам в 2023 году не стоит погружаться в эмоции с головой. Новый покровитель потребует ответственности, внимательности и работоспособности. Представителям Знака важно отдавать себе отчет в действиях придерживаться плана и не потакать сиюминутным прихотям. Действовать важно с полным осознанием своей правоты.