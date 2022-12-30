. Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному календарю
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Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному календарю

Когда стричь ногти и делать маникюр в январе 2023 года по лунному календарю

Стрижка ногтей и маникюр по лунному календарю в январе 2023 года помогают привлечь удачу. Главное, следовать рекомендациям и выбирать подходящие даты для бьюти-процедур. Лунный календарь на каждый день января подскажет, какие дни подходят для маникюра, а когда никаких манипуляций с ногтями делать не стоит.

Стрижка ногтей в первую декаду января 2023 года

В первые два дня года займитесь здоровьем кожи. Для этого используйте питательные маски. Ногти стричь не стоит, иначе они начнут слоиться.

С 3 по 5 января Луна будет в знаке Близнецов. Идеальный период для стрижки ногтей и яркого маникюра.

Нежелательно стричь ноготки 6 и 7 января. Есть риск занести инфекцию. Лучше покройте ногтевую пластину укрепляющим лаком.

Луна с 8 по 10 января будет в созвездии Льва. Последние два дня декады благоприятны для любых манипуляций с ногтями. 

Можно ли делать маникюр с 11 по 20 января


Бьюти-процедуры с ногтями на руках 11 и 12 числа помогут избежать конфликтов и ссор. Но для этого нужно придать пластине округлую форму. Это важно, чтобы не было «острых» углов. Можно сделать скромный классический маникюр. 

Поэкспериментировать можно в период с 13 по 15 января. Благоприятное время для таких манипуляций, как:

  • стрижка ногтей;
  • новый маникюр;
  • изменение формы кончиков ногтей.

Риск получения микротравм повышается при проведении процедур 16-17 числа. Луна будет пребывать в агрессивном знаке Скорпиона.

Маникюр не стоит делать 18-19 января. Луна в Стрельце повышает вероятность травм и неудачных экспериментов. Лучше сделайте ванночки для рук.

Смело делайте маникюр 20. Если придаете ногтям закругленную форму, то можете почувствовать себя еще увереннее.

Стрижка ногтей в последнюю декаду месяца


Маникюр можно делать 21 числа. Но только отправляйтесь к профессионалу, которому доверяете. Если сомневаетесь, какую форму придать ногтям, выбирайте закругленную. Она привлечет в жизнь события, которые повысят вашу уверенность в своих силах.

Стрижка ногтей 22-23 января не противопоказана. Однако стоит позаботиться об уходе. Делайте маникюр с укрепляющими средствами.

Не меняйте дизайн ногтей 24-25 числа. Неподходящий период для экспериментов. В эти дни Луна будет пребывать в достаточно консервативном знаке Рыбы. Но можно немного подпилить отросшие ноготки.

Смело отправляйтесь на маникюр 26 или 27 числа. Луна в Овне благоприятна для бьюти-процедур. Однако выбирайте приглушенные оттенки — они помогут привлечь удачу.

Ухаживайте за ногтями 28-29 января, но не стригите их. В противном случае вы можете «отсечь» финансовый достаток. 

Последние два дня месяца подходят для экспериментов. Сделайте яркий маникюр и смотрите с улыбкой в будущее.

# Общество
По материалам: rsute

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