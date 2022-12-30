. Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры





Atomic Heart один из главных игровых релизов начала 2023 года. Проект выходит 21 февраля 2023 года, а за последние месяцы появилось немало информации об игре и, в том числе, первые превью. Журналисты, которые уже успели частично опробовать Atomic Heart, положительно отзываются об игре.

Студия Mundfish опубликовала к праздничному сезону небольшой ролик с геймплеем игры и «новогодним» оформлением. Видео сопроводили сообщением с пожеланием «всего наилучшего» и свершения желаний.

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Напомним, игра Atomic Heart выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.