. Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры

Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры


Atomic Heart один из главных игровых релизов начала 2023 года. Проект выходит 21 февраля 2023 года, а за последние месяцы появилось немало информации об игре и, в том числе, первые превью. Журналисты, которые уже успели частично опробовать Atomic Heart, положительно отзываются об игре.

Студия Mundfish опубликовала к праздничному сезону небольшой ролик с геймплеем игры и «новогодним» оформлением. Видео сопроводили сообщением с пожеланием «всего наилучшего» и свершения желаний.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/12/ssstwitter.com_1672420429701.mp4

Напомним, игра Atomic Heart выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый год
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь выдвинулся на выборы
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Смешная собака, которая не хочет давать лапу
Смешная собака, которая не хочет давать лапу

Топ на сегодня

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без

Еще по теме

Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер
К праздникам авторы Atomic Heart показали новый «зимний» скриншот из игры
Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики
Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры