. Константин Богомолов похвастался своими финансовыми успехами

Режиссер Константин Богомолов решил подвести итоги года. Известный театральный режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов подвел в микроблоге итоги года. Говорил он о достижениях в профессиональной жизни. В уходящем году были премьеры, открытие театра, съемки сериала. Константин Богомолов гордится тем, что театра на Бронной, которым он руководит, стал одним из главных драматических театров страны.Радуют Константина Богомолова не только творческие, но и финансовые успехи театра. Так, всем сотрудникам была выплачена тринадцатая зарплата по итогам года. «И я радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам — театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты — в частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату», — поделился в микроблоге Константин Богомолов.