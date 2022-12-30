. «Король футбола» оставил трон: умер Пеле

Сердце 82-летнего бразильца, боровшегося с тяжелым заболеванием, перестало биться 29 декабря

Сердце Эдсона Арантиса ду Насименту, наиболее известного как Пеле, перестало биться 29 декабря 2022 года, вскоре после католического Рождества. «Королю футбола» было 82 года. Более года он боролся с тяжелым заболеванием и в итоге проиграл. Каким мы запомним Пеле — в материале «Парламентской газеты».

В истории футбола было множество великих игроков, оставивших свой след. Но Пеле стоит особняком. Его имя знают, если не все, то подавляющее большинство. Это тот случай, когда спортсмен вышел за пределы своей сферы, превратившись в социальное явление планетарного масштаба.

Трехкратный чемпион мира

Пеле выступал на стыке эпох, с 1950-х до 1970-х годов — футбол стремительно менялся, в том числе под влиянием его игры. Талант форварда раскрылся рано, за «Сантос» он дебютировал в 15-летнем возрасте и мгновенно стал звездой. Спустя два года в составе сборной Бразилии Пеле впервые выиграл чемпионат мира, в сумме забив пять мячей в финале и полуфинале, — это был фурор. Впоследствии футболист добавил еще победы в 1962 и 1970 годах, он до сих пор является единственным в истории трехкратным чемпионом мира.

Развернутая европейскими топ-клубами охота на Пеле не увенчалась успехом — на родине спортсмена объявили «национальным достоянием» и отказались отпускать из страны. Почти всю карьеру ему было суждено провести в Бразилии, в одном клубе — «Сантосе». В его футболке Пеле побил всевозможные рекорды, он — шестикратный чемпион Бразилии.

Лишь на закате спортивной карьеры Пеле перебрался в США, где отыграл три сезона за «Нью-Йорк Космос», один из сильнейших клубов Североамериканской лиги NASL. В заключительном из них бразилец выиграл чемпионский титул, после чего завершил спортивную карьеру. За все время он забил невероятные 1289 голов в 1363 матчах — фантастические цифры. За сборную Бразилии сыграл 92 встречи и отправил в сетку 77 мячей.

Писатель и актер

По окончании игровой карьеры популярность Пеле не снизилась. В 1990 году в интервью «Футбольному обозрению», программе, выходившей на центральном телевидении СССР, бразилец, в тот момент отмечавший 50-летие, делится: он надеялся, что, повесив бутсы на гвоздь, сможет отдохнуть от всего. И тут же добавляет: однако не пришлось.

Пеле остается желанным гостем в любой стране. Его позитивность, общительность, харизма и в общем-то совсем не звездное поведение подкупают. Мир признается бразильцу в любви, а он отвечает ему взаимностью. Особые отношения связывали Пеле с Советским Союзом, где, по его собственному признанию, у него было много друзей. Среди них Лев Яшин, легендарный вратарь московского «Динамо», обладатель «Золотого мяча». Совместная фотокарточка Пеле и Яшина продавалась в любом киоске «Союзпечати» и была у многих.

После футбола он перепробовал разные профессии: писатель, актер, музыкант, посол ООН и ЮНЕСКО, министр спорта и, наконец, тренер. Но в итоге понял, что его призвание несколько иное. На самом деле Пеле был послом футбола, который ласково называл «прекрасной игрой». Бразилец неоднократно приезжал в Россию, в том числе в 2017 году, когда он принимал участие в жеребьевке домашнего для нашей страны чемпионата мира.

Соперничество с Марадоной

Появление в мировом футболе Диего Марадоны разделило поклонников на два лагеря: тех, кто считает бразильца лучшим игроком в истории, и тех, кто высказывается за аргентинца. Несмотря на то, что они играли в разное время, ответить на этот вопрос решили в Международной федерации футбола (ФИФА) и в 2000 году инициировали награду сильнейшему футболисту XX века. В организации выбрали Пеле, а болельщики, голосовавшие в Сети, — Марадону. В итоге обоим присвоили это звание.

Конечно, Пеле считал лучшим себя, ведь именно он «Король футбола», но в то же время, как проводник самых важных человеческих ценностей, бразилец не мог холодно относиться к Марадоне, и они подружились. «Главное, это хорошие отношения с людьми. Все в жизни проходит: слава, деньги. А любовь и дружба остаются», — заявил Пеле «Футбольному обозрению».

Вскоре после того как первым ушел Марадона в конце 2020-го, пошатнулось здоровье Пеле.



Последний матч

Все в том же интервью «Футбольному обозрению» Пеле мечтает, что спустя полвека вновь выйдет на поле родного «Сантоса», чтобы принять участие в матче, посвященном очередной круглой дате. «В моей семье все живут долго, все может быть», — говорил тогда он.

А буквально месяц назад, после выписки из больницы, будто продолжая тему, назвал свои 82 года — подарком бога. «Верю, что мы будем вместе с вами еще долго. Если бог позволит, то еще 82 года было бы неплохо», — сказал Пеле.

Он очень хотел снова сыграть на поле «Сантоса», и матч обязательно состоится. Только будет он уже не на Земле.

Покойся с миром, «Король футбола».