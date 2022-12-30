. Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый год

Телеведущая Ксения Собчак изменила своей традиции, встречать праздник в компании звездных друзей. Уходящий год был богат на испытания для Ксении Собчак. С конца февраля журналистка лишилась работы на телевидении, а недавно чуть было не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Ксения переживает из-за происходящего в мире, волнуется за коллег Кирилла Суханова, Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева, которые сейчас находятся в СИЗО на время следствия по делу Чемезова. Поэтому пока звездной блондинке совсем не до веселья. 30 декабря журналистка обратилась к своим подписчикам в социальной сети с вопросом, где они будут отмечать Новый год. Ну и о своих планах рассказала. Отметила, что это первый год в ее жизни, когда нет настроения куда-либо идти и что-либо делать в праздник.«Я буду дома, с семьей, вообще без всех. Первый раз так отмечаю Новый год в жизни, честно говоря… — поделилась Собчак в Telegram. — Ну, какой год, так и отмечаем». Напомним, в 2022-м Ксении исполнился 41 год, она активно комментировала политические события в России и в мире, внезапно оказалась гражданкой Израиля и оскандалилась в связи с уголовным делом против ее коммерческого директора. «Собчак — это та женщина, для которой жить за границей — это смерти подобно. Она встроена в этот социум, она дом строила 10 лет, у нее муж любимый, который работает руководителем театра», — говорила по поводу эмиграции Ксении известный психолог Вероника Степанова.