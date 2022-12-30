Курс евро на Московской бирже достигал 77 рублей, доллар торгуется возле отметки 71 рубль, следует из данных торгов.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 12:25 составил 71,26 рубля, евро — 76,76 рубля, юаня — 9,93 рубля.

Как ранее отметил в интервью РБК заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, к ослаблению рубля привело снижение цен на нефть, однако российская национальная валюта все еще находится в том диапазоне, который наблюдался с конца мая.

Между тем, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, выгодным для российской экономики на текущий момент является курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар.