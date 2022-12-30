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Курс евро на Московской бирже достигал 77 рублей

Курс евро на Московской бирже достигал 77 рублей

Курс евро на Московской бирже достигал 77 рублей, доллар торгуется возле отметки 71 рубль, следует из данных торгов.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 12:25 составил 71,26 рубля, евро —  76,76 рубля, юаня —  9,93 рубля.

Как ранее отметил в интервью РБК заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, к ослаблению рубля привело снижение цен на нефть, однако российская национальная валюта все еще находится в том диапазоне, который наблюдался с конца мая. 

Между тем, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, выгодным для российской экономики на текущий момент является курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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