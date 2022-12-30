. Лайма Вайкуле чудом осталась жива во время концерта в Одессе

Певица Лайма Вайкуле рассказала о самом опасном концерте в своей жизни. Популярная певица Лайма Вайкуле, которая на фоне происходящих в мире событий отказалась выступать в России, однажды чуть не погибла на сцене. Это произошло во время ее выступления в Одессе. Лайма Вайкуле вспомнила об одном из самых страшных инцидентов, которые случались во время её концертов. Тогда артистка едва не «поджарилась» на глазах у сотен фанатов. Со сцены звезду увели под руки и с полным крови ртом. Артистка рассказала о том, как однажды на её выступлении по вине монтажников был перебит световой кабель. Из-за этого металлические части сцены оказались под напряжением. Ничего не подозревавшая Вайкуле во время концерта взялась за поручень и сразу же отдернула руку, но этого времени хватило для того, чтобы у неё начался дикий спазм. Она вспоминает, что от пережитой боли у неё «глаза на лоб полезли».«Ухожу в гримерку и только потом мне рассказали, что это был дикий спазм. У меня был прокусан язык, щека… Просто мое сердце оказалось слишком сильным. Но был спазм всех мышц от удара током», — с ужасом вспоминает Лайма в YouTube-шоу «Говорящие головы». Она бросила микрофон и на трясущихся ногах пошла в сторону лестницы. Там уже её подхватили помощники, но объяснить им свою проблему Лайма не могла. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что во время спазма прокусила себе язык. Если бы у Вайкуле была более замедленная реакция, то, скорее всего, концерт закончился бы трагедией. Сердце певицы могло остановиться из-за тока. Напомним, что за несколько дней до выхода нового интервью Вайкуле дала концерт в Вильнюсе. Несмотря на скандальные заявления в адрес России, артистка продолжает петь хиты на русском языке.