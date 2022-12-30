. Легендарный футболист Пеле умер

Пресса сообщает о смерти короля футбола. Сегодня не стало звезды футбола Пеле. О смерти бразильского спортсмена сообщили СМИ. О том, что здоровье Пеле значительно ухудшилось, сообщалось в ноябре. А в декабре его борьба с раком ослабевала. Организм трехкратного чемпиона мира по футболу перестал воспринимать химиотерапию. Медики лишь старались поддерживать его состояние. Семья футболиста неразрывно находилась с ним в палате, а поклонники ежедневно молились за него. Сборная Бразилии на Чемпионате мира по футболу — 2022 тоже надеялась на лучшее и в честь кумира вышла с его изображением на поле. Однако после тяжелой и продолжительной болезни Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле — Прим. «З-ая.ру») умер. Лучший футболист 20-го века, вдохновивший миллионы спортсменов по всему миру, скончался в 82-летнем возрасте. Врачи заключили, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность, которая возникла на фоне прогрессирования рака толстой кишки.