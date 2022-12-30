. Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями личной жизни. Телеведущая готовится встретить Новый 2023 год с мужем и дочерью. В последнее время ведущая шоу «Секрет на миллион» несколько раз высказывала недовольство по отношению к супругу. В связи с этим в светской тусовке утверждают, что их брак на грани краха. Артистка прокомментировала эти слухи. «Я замужем 10 лет, – отметила Лера. – Какие только слухи о себе за это время не слышала. Стараюсь на них не реагировать. Меня, к примеру, критикуют за то, что у меня молодой муж. Даже не знаю, как к таким заявлениям относиться! Хотите, бабы, жить со старыми жирными мужиками – ради Бога! А я хочу с молодым и красивым!» Кудрявцева является одной из самых стильных представительниц российского шоу-бизнеса. У 51-летней звезды канала НТВ есть много поклонников. Однако они не радуют ее подарками — по словам телеведущей, боятся ее ревнивого мужа. Макаров отказался вливаться в светскую тусовку.«Мой муж ненавидит фотографироваться, – пояснила член жюри шоу «Суперстар! Возвращение». – Его даже дома просто снять на телефон невозможно. Даже если у меня получается это сделать ненароком, он ночью залезает и удаляет!». Лера склонна к перепадам настроения. Она не скрывает, что в ее семье не всё гладко. Тем не менее, телеведущая довольна личной жизнью. Звезда призвала поклонников не волноваться из-за нее. «Стоит мне в соцсетях выложить, как я пою какую-нибудь песню о несчастной любви, начинается у подписчиков вой, что у нас всё плохо... Нет, у нас всё хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака! В последнее время я очень часто встречаю людей, которые скупы на эмоции. Сейчас в моде какое-то новое веяние: нельзя проявлять эмоции. А я призываю ребят: «Любите жизнь, детей, людей и относитесь к каждому новому дню своей жизни, как к празднику!» И тогда всё будет хорошо», — рассказала Кудрявцева в интервью порталу Prozvezd.