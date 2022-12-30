. Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа

Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями личной жизни. Телеведущая готовится встретить Новый 2023 год с мужем и дочерью. В последнее время ведущая шоу «Секрет на миллион» несколько раз высказывала недовольство по отношению к супругу. В связи с этим в светской тусовке утверждают, что их брак на грани краха. Артистка прокомментировала эти слухи. «Я замужем 10 лет, – отметила Лера. – Какие только слухи о себе за это время не слышала. Стараюсь на них не реагировать. Меня, к примеру, критикуют за то, что у меня молодой муж. Даже не знаю, как к таким заявлениям относиться! Хотите, бабы, жить со старыми жирными мужиками – ради Бога! А я хочу с молодым и красивым!» Кудрявцева является одной из самых стильных представительниц российского шоу-бизнеса. У 51-летней звезды канала НТВ есть много поклонников. Однако они не радуют ее подарками — по словам телеведущей, боятся ее ревнивого мужа. Макаров отказался вливаться в светскую тусовку.
«Мой муж ненавидит фотографироваться, – пояснила член жюри шоу «Суперстар! Возвращение». – Его даже дома просто снять на телефон невозможно. Даже если у меня получается это сделать ненароком, он ночью залезает и удаляет!». Лера склонна к перепадам настроения. Она не скрывает, что в ее семье не всё гладко. Тем не менее, телеведущая довольна личной жизнью. Звезда призвала поклонников не волноваться из-за нее. «Стоит мне в соцсетях выложить, как я пою какую-нибудь песню о несчастной любви, начинается у подписчиков вой, что у нас всё плохо... Нет, у нас всё хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака! В последнее время я очень часто встречаю людей, которые скупы на эмоции. Сейчас в моде какое-то новое веяние: нельзя проявлять эмоции. А я призываю ребят: «Любите жизнь, детей, людей и относитесь к каждому новому дню своей жизни, как к празднику!» И тогда всё будет хорошо», — рассказала Кудрявцева в интервью порталу Prozvezd.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый год
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь выдвинулся на выборы
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Смешная собака, которая не хочет давать лапу
Смешная собака, которая не хочет давать лапу

Топ на сегодня

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без

Еще по теме

Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Лера Кудрявцева рассказала, как живет с неработающим мужем