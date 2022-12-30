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Мария Порошина жестко отвергла Максима Аверина

Мария Порошина жестко отвергла Максима Аверина
Актер Максим Аверин признался в любви к артистке. Порошина и Аверин учились на одном курсе в Театральном институте имени Щукина. Тогда Максим безответно влюбился в Марию, но смог признаться в этом лишь годы спустя. Мария Порошина стала героиней программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Рассказать о ней пришли сводная сестра и дочь, а также коллеги. Ведущий ток-шоу попросил передать привет актрисе и Максима Аверина. Однако артист этим не ограничился и внезапно признался ей в любви. Как оказалось, звезда «Склифосовского» был очарован ей во времена студенчества.
«Нам было по 18 лет, мы были счастливые, молодые, прекрасные люди, которые верили и хотели связать свою судьбу с театром… Нельзя не влюбиться в эти большие карие глаза! Прекрасные и нежные карие глаза. Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?» — спросил он. Порошина удивилась и даже не знала, что ответить на внезапное признание. Но артистка все же взяла себя в руки и дала другу обещание. «Я подумаю лет 10, а потом отвечу», — смеясь, ответила она. Позже многодетная мама добавила, что тогда была увлечена романом с Гошей Куценко, которому подарила дочь Полину. Когда их брак разрушился, она не сразу смогла прийти в себя, поэтому другие отношения даже не рассматривала. Спустя время актриса все же наладила личную жизнь, родила еще трех дочек. Правда, и с отцом девочек Ильей Древновым она рассталась в 2018. Однако через год родила сына. Об отце пятого ребенка звезда не распространяется.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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