. Минобороны: авиация ВКС России сбила два самолета и два вертолета ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. Истребительная авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины в районах Красного Лимана и Краматорска, два вертолета Ми-8 рядом с Суворовым и Орловкой в ДНР.

Рядом со Времевкой в ДНР и Левадным в Запорожской области военнослужащие РФ уничтожили две диверсионные группы противника. В районах населенных пунктов Северск и Артемовск ДНР, а также Степного Запорожской области ликвидировали три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.



На Купянском направлении артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ неподалеку от Тимковки, Кисловки и Берестового Харьковской области. Ликвидировали более 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация ударили по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.



На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия и заняли новые выгодные рубежи и позиции. За сутки противник на данном направлении потерял более 80-ти военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.



На Южно-Донецком направлении российская артиллерия и войска нанесли поражение подразделениям ВСУ рядом с населенными пунктами Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Ликвидировали около 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.



Ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов Купянск, Новоосиново в Харьковской области и Гавриловка в Днепропетровской области. Кроме того, поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102-х районах.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области российские войска уничтожили две артиллерийские системы М777 производства США. Рядом с Константиновкой в ДНР вскрыли позицию и уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS производства США. В городе Северск Донецкой Народной Республики ликвидировали гаубицу «Мста-Б» и в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30.

Противовоздушная оборонв за сутки сбила семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, войска РФ перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники.