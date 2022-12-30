. Мишустин исполнил желание десятилетнего мальчика, мечтавшего о теннисном столе
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Мишустин исполнил желание десятилетнего мальчика, мечтавшего о теннисном столе

Мишустин исполнил желание десятилетнего мальчика, мечтавшего о теннисном столе

Глава правительства Михаил Мишустин исполнил желания детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний". 

Премьер-министр подарил десятилетнему Рамину теннисный стол. Подарок не простаивал ни минуты: как только мальчик увидел стол, было решено сыграть одну партию. Рамин активно занимается спортом – не только настольным теннисом, но и увлекается дартсом и плаванием. Завоевывал золотые медали в соревнованиях.


Председатель правительства поздравил с наступающим новым годом семью мальчика и подарил его сестрам и брату подарки, которые они загадали под Новый год.

Брату Рамина Артему, увлекающемуся рисованием, Мишустин подарил набор витражных красок. Сейчас свои рисунки он отправляет участникам СВО. Часть из них он показал премьеру.

Свои подарки получили и сестры Рамина. Иванне, которая мечтает стать ветеринаром, подарили электронную книгу. У себя дома она ухаживает за тремя маленькими щенками. Анастасия увлекается рукоделием. Ей глава правительства подарил набор бисероплетения.

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По материалам: uposters.ru

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