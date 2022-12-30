. МРОТ повысится на 6,3 процента
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МРОТ повысится на 6,3 процента

МРОТ повысится на 6,3 процента

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля. Предполагающий это закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ вступает в силу 30 декабря.

По сравнению с 2022 годом МРОТ вырастет на 6,3 процента.

Этот же закон «приостановил» привязку МРОТ к медианной зарплате — одной из разновидностей среднего заработка. Термин (от латинского mediāna — «середина») означает, что 50 процентов работников в стране получают меньше, а другие 50 процентов — больше указанной суммы.

В 2023 году повышение МРОТ будут проводить в ускоренном порядке. Он будет зависеть от темпа роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и в 2023 году превысит этот показатель на 4 процента.



# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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