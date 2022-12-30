. На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с Toyota Highlander

66-летний водитель автомобиля Toyota Highlander, двигаясь в районе восьмого километра Качугского тракта в направлении Хомутово, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машинами Honda Civic и Nissan Expert. От полученных травм 37-летний водитель Honda скончался на месте.

Экспертиза показала, что мужчина, управлявший Toyota Highlander, был пьян. Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего, сообщается в телеграм-канале ГИБДД Иркутса.





Место происшествия. Фото ГИБДД Иркутска Место происшествия. Фото ГИБДД Иркутска

Госавтоинспекция Иркутска призывает водителей строго соблюдать действующие правила дорожного движения. Рекомендуют выбирать скорость движения, основываясь на установленном ограничении, метеорологических условях и окружающей обстановке. Не совершайте опасных и необдуманных маневров.