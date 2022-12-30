На Качугском тракте водитель Honda Civic погиб при столкновении с Toyota Highlander
66-летний водитель автомобиля Toyota Highlander, двигаясь в районе восьмого километра Качугского тракта в направлении Хомутово, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машинами Honda Civic и Nissan Expert. От полученных травм 37-летний водитель Honda скончался на месте.
Экспертиза показала, что мужчина, управлявший Toyota Highlander, был пьян. Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего, сообщается в телеграм-канале ГИБДД Иркутса.
Госавтоинспекция Иркутска призывает водителей строго соблюдать действующие правила дорожного движения. Рекомендуют выбирать скорость движения, основываясь на установленном ограничении, метеорологических условях и окружающей обстановке. Не совершайте опасных и необдуманных маневров.