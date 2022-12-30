. Названы риски использования россиянами криптокошелька на Binance

Россияне могут столкнуться с рядом существенных рисков при игре на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, однако площадка ни разу не была замечена в каких-либо серьезных махинациях. Об этом в интервью "Газете.ru" рассказал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

"Биржа не была замечена в стремлении химичить со средствами клиентов в погоне за спекулятивной прибылью. В этом смысле компании вполне можно доверять. Руководство площадки активно сотрудничает с регуляторами из всех стран, где она представлена, и по степени контроля за средствами клиентов уже мало чем отличается от "традиционных" финансовых организаций", — поделился Быков.

Специалист, однако, подчеркнул, что клиенты Binance не смогут держать криптовалюту в полной анонимности. Так, главный риск для пользователей из РФ заключается в согласии Binance с западными санкциями: еще с весны россияне не могут хранить в "кошельке" более 10 тыс. долларов. В связи с этим трейдеры переходят на другие площадки, такие как ByBit и Huobi, которые не спешат присоединяться к санкциям.

Ранее биржа криптовалют FTX была объявлена банкротом, обрушив заодно и весь рынок цифровых валют. У биржи оказалось недостаточно ликвидности для вывода денег своих клиентов. Binance, планировавшая выкупить FTX, отказалась от сделки. В итоге FTX заявила о банкротстве, а против ее основателя и одного из главных спонсоров американской Демпартии Сэма Бэнкман-Фрида завели дело в США. Затем стало известно, что вслед за FTX о банкротстве может объявить и другая криптобиржа - Genesis.