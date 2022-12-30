. Новогодние лайфхаки: как незаметно для детей положить подарки под елку

Новый год ― любимый праздник детей. Они с нетерпением ждут игрушки и сладкие презенты. А у родителей есть свои заботы, например, как положить новогодний подарок под елку незаметно для ребятни. Редакция Rsute собрала лучшие лайфхаки, которые сделают незабываемым праздник для вашего ребенка.

Как положить подарок под елку незаметно

Самый простой способ ― отвлечь ребенка. Пока один родитель играет с дитем, другой помещает подарок под елочку.

На одном из форумов заботливая мать поделилась своим секретом. В новогодний вечер она зовет детей на кухню и говорит, что видит в окно Деда Мороза. Пока малыши пытаются рассмотреть зимнего волшебника и его помощников-оленей, папа кладет подарки, а потом быстро приходит к семье. Мама со вздохом говорит, что Дед Мороз слишком быстро скрылся. Заходя в зал, где стоит елка, дети первые видят подарки и радуются. А родители делают вид, что очень удивлены тому, как Дедушка Мороз так быстро и ловко оставил презенты.





Такой фокус сработает с маленькими детьми. Но вот ребенок 9-10 лет уже может не «купиться» на этот трюк. Здесь нужно действовать хитрее. Например, отправиться всей семьей на прогулку и попросить человека, которому доверяете, положить новогодний подарок под елку. Когда вы вернетесь, все уже будет готово. И главное, это будет совсем незаметно для детей.

Оригинальные способы вручить подарки детям

Игрушки и сладости под елкой кому-то могут показаться слишком банальными. Особенно если таким способом вручают подарки ежегодно. Что ж, в таком случае действительно пора что-то менять.

Небольшие подарочки, например, носочки или маленькие пакетики со сладостями, можно повесить на елку. Красиво и необычно. А главное, что ребенка такая подача порадует.





Другие способы оригинально вручить новогодний подарок:

спрятать презент в любом месте в доме и поиграть с детьми в «Холодно-горячо»;

устроить новогоднюю лотерею, в которой разыгрываете сладости и приятную мелочь;

нарисовать карту квартиры и крестиком указать, где находится «новогоднее сокровище»;

положить подарки в разных местах и дать ребенку бумажки с подсказками;

вручите «письмо от Деда Мороза», в котором указано, где лежит новогодний подарок.

При желании можно привлечь главного зимнего волшебника и заказать видеопоздравление. Еще лучше ― пригласить Дедушку Мороза домой. Пусть дети выучат стихи и получат награду. Такой Новый год они точно запомнят надолго.