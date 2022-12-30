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Ольга Бузова заявила, что режиссеры ее боятся

Ольга Бузова заявила, что режиссеры ее боятся
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своей актерской карьере. Публика до сих пор вспоминает неожиданное появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Кто-то счел это весьма странной затеей, другие же сказали, что таким образом в театр пришла новая аудитория. Сама Ольга Бузова с восторгом вспоминает свое участие в спектакле «Чудесный грузин». Ей даже все равно на весь хейт, который до сих пор льется из уст критиков и любителей классического театра. Более того, поп-звезда чувствует в себе силы попробовать что-то новое и даже хочет сыграть еще. «Популярность работает как мне на руку, так и против меня. Режиссеры боятся экспериментов, думают, Бузова не сможет сыграть Наташу Ростову или Маргариту. А я могу сыграть все! У меня есть страсть к театру. Я с 2010 года играла в разных постановках», сказала Ольга Бузова. Певица, а ныне еще и актриса, напомнила, что в 16 лет хотела поступать в театральный и сделала бы это, если бы не родители. Ей пришлось подчиниться и пойти на геофак. С тех пор этот гештальт у нее не закрыт, ей приходится доказывать всем — она достойна.
Не понимает только Ольга странного отношения к себе нынешнего руководителя МХАТа Владимира Кехмана. Театральный деятель очень жестко высказывался по ее поводу в СМИ, что не понравилось ни актрисе, ни ее поклонникам. «Когда пресса писала: «Кехман убрал Бузову» — нет, он не Бузову убрал, он лишил зрителя возможности наслаждаться потрясающей работой всех актеров, живших этим спектаклем. Печально, что неоправданная ненависть человека ко мне так велика. Я была готова продолжать работать, я все впитываю как губка», сказала Ольга Бузова. А вот на вопрос о выборе между музыкой, ТВ и театром Ольга ответить не может. Да и не хочет, потому что ей на данном этапе интересно все. Она уже попробовала себя на сцене, продолжает вести различные шоу, а также параллельно играть в кино.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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