Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде: "Меня срубило"
45-летняя Ольга Орлова поделилась с поклонниками курьезной историей, случившейся с ней не где-нибудь, а в Антарктиде. Экс-солистка группы "Блестящие" призналась, что проспала там Новый год.
Ведущая "Дома-2" пообщалась с поклонниками в соцсетях. У Ольги Орловой поинтересовались, просыпала ли она когда-либо Новый год.
Экс-солистка призналась, что такой случай действительно имел место - причем именно в прошлом году.
По словам Ольги Орловой, ее супруг довольно быстро согласился на столь необычную авантюру - отпраздновать Новый год в Антарктиде.
При этом мужчина оказался в недоумении, узнав о том, как много вещей необходимо будет взять с собой.
"Я выслушала лекцию на тему "как было бы здорово взять двое плавок и полететь на Мальдивы", — отметила телеведущая.
Ольга Орлова прокомментировала слухи о выкидыше
45-летняя телеведущая, ожидающая в скором времени появление малыша, пожаловалась на недобросовестных журналистов, распространяющих слухи о произошедшем у нее выкидыше.