. Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде: "Меня срубило"

45-летняя Ольга Орлова поделилась с поклонниками курьезной историей, случившейся с ней не где-нибудь, а в Антарктиде. Экс-солистка группы "Блестящие" призналась, что проспала там Новый год.

Ведущая "Дома-2" пообщалась с поклонниками в соцсетях. У Ольги Орловой поинтересовались, просыпала ли она когда-либо Новый год.



Экс-солистка призналась, что такой случай действительно имел место - причем именно в прошлом году.

Было! Как раз в прошлый Новый год в Антарктиде! Меня срубило в 22.00 и я ушла спать в каюту! Крепилась как могла, но разница во времени сделала свое дело

По словам Ольги Орловой, ее супруг довольно быстро согласился на столь необычную авантюру - отпраздновать Новый год в Антарктиде.

При этом мужчина оказался в недоумении, узнав о том, как много вещей необходимо будет взять с собой.

"Я выслушала лекцию на тему "как было бы здорово взять двое плавок и полететь на Мальдивы", — отметила телеведущая.

Ольга Орлова прокомментировала слухи о выкидыше

45-летняя телеведущая, ожидающая в скором времени появление малыша, пожаловалась на недобросовестных журналистов, распространяющих слухи о произошедшем у нее выкидыше.

Пока такие дураки будут безнаказанно клепать эти статьи — всему, что люди читают в подобных пабликах верить нельзя. За клевету нужно вводить уголовную ответственность! Чтобы неповадно было!