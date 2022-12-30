. Ольга Орлова в шоке от потери ребенка

Ведущая и певица Ольга Орлова в ужасе от произошедшего. Теледива трепетно относится к своему положению. Она призналась, что до этого у нее был болезненный опыт, когда она не смогла выносить ребенка. Беременность стала для нее долгожданной, Ольга и ее муж Валерия мечтали о совместном малыше и тщательно готовились к его появлению. Сейчас Орлова находится на последнем триместре, она ждет девочку, которая должна появиться на свет в феврале. Обычно бывшая солистка группы «Блестящие» с иронией относится к негативным публикациям о себе, она заявила, что с за годы работы в шоу-бизнесе она обросла броней, которая помогает ей защищаться от хейтеров. Но вопиющая ситуация все-таки не оставила Ольгу равнодушной. Певицу потрясла новость желтой прессы, в заголовке которой сообщалось, что беременная Ольга Орлова потеряла ребенка. «Вот объясните мне, как можно быть таким дном?!» — возмутилась Орлова.Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на этот раз решила не глотать обиду молча, а высказать всё, что она думает по этому поводу. «Пока такие придурки будут безнаказанно клепать подобные статьи, всему, что люди читают в подобных пабликах, верить нельзя. За клевету нужно вводить уголовную ответственность, чтобы неповадно было! Жду публичных извинений и опровержений!» — заявила артистка. Несмотря на беременность, Ольга продолжает активно выходить в свет и работать. Она запечатлела себя на съемочной площадке знаменитой телестройки. Ведущей сделали яркий макияж и стильную укладку. Ольга предстала в пуховике кремового цвета с меховым воротником. Ее образ завершили серьги-пусеты со сверкающими бриллиантами. «Скажу еще один небольшой комментарий. Я читала о себе разную чушь, но такая писанина — это, конечно же, уже перебор», — добавила звезда фильма «Любовь-морковь». У Орловой есть 21-летний сын Артем от брака с бизнесменом Александром Кармановым. Замуж за предпринимателя по имени Валерий она вышла в прошлом году. Избранник артистки ее старше на десять лет. Для мужчины малышка также станет вторым ребенком – у него есть взрослая дочь от первой жены.