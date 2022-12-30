. Павел Глоба порекомендовал всем знакам зодиака провести 31 декабря 2022 года в кругу семьи

Астролог Павел Глоба рассказал о том, какие события вероятны в жизни представителей знаков зодиака в последний день 2022 года, т.е. 31 декабря. Астролог порекомендовал по возможности провести день со своей семьей. Душевные беседы пойдут на пользу. Специалист отметил, что проявлять сентиментальность – это вовсе не постыдно, а необходимо.

Павел Глоба рассказал, чего ждать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Овен (21 марта — 19 апреля)

Астролог не рекомендует быть слишком активными на работе. Спешка приведет только к ошибкам. Рекомендуется провести вечер со своими родными и близкими, побеседовать по душам, утроить семейные посиделки. Также полезно будет побыть с самим собой, проанализировать свои ошибки, поступки и сделать соответствующие выводы, дабы в дальнейшем не повторять их.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Глоба рекомендует в сложные минуты обращаться к своим друзьями — они готовы прийти на помощь. Привычный темп следует несколько убавить и не спешить во избежание ошибок при решении задач. Астролог рекомендует обращаться за советом к более опытным коллегам и не стесняться этого. Вечером нужно расслабиться в кругу семьи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день на Близнецов внезапно навалится множество задач. Откладывать их не получится. К счастью, они будут мелкими и легкими, поэтому справиться с ними не составит труда. Астролог рекомендует провести вечер со своими друзьями, вместе отправиться в кафе, расслабиться после трудового дня. Возможно, именно там свободные Близнецы встретят свою вторую половинку.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астролог рекомендует расширять свои знания. Это значит, что следует повышать квалификацию, записаться на качественные курсы и не жалеть денег на обучение. Это поможет в будущем подняться по карьерной лестнице. Вечером следует заняться домом, убрать перед выходными, привести жилище в порядок.

Павел Глоба рассказал, чего ждать Львам, Девам, Весам и Скорпионам

Лев (23 июля — 22 августа)

По словам астролога, у Львов возникнет желание заняться экстримом, чем-то активным в последний день года. Стоит попробовать, но не увлекаться. В результате Львы получат массу новых и ярких впечатлений и эмоций. Специалист рекомендует забыть о неурядицах и расслабиться, погрузиться в отдых.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Астролог рекомендует обратить особое внимание на свое здоровье. Необходимо перейти на правильное питание, отказаться от вредной пищи и алкогольных напитков. Вероятна ссора в семье. Для того чтобы избежать ее, следует быть внимательными с близкими и стараться сразу же находить компромисс, а не продолжать спор.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам может понадобиться помощь в вопросах карьеры и бизнеса. В этом помогут влиятельные знакомые. Они поддержат в трудную минуту и дадут мудрый совет. Удастся решить многие важные задачи и достичь хороших результатов. Также астролог рекомендует провести вечер с любимым человеком в романтической обстановке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астролог рекомендует в последний день месяца заняться хобби, любимым занятием. Оно поможет забыть о текущих неурядицах и расслабиться. Есть вероятность, что любимый человек устроит романтический вечер. Это будет приятным сюрпризом для Скорпионов. Также не помешают занятия спортом, например, утренняя пробежка на свежем воздухе.

Павел Глоба сообщил, чего ждать Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит решать сразу несколько рабочих задач. Если необходимо, можно обратиться к более опытным коллегам. Они помогут и дадут хороший совет. Дома придется погрузиться в быт, заняться уборкой и прочими работами. Если этого не сделать, то с любимым человеком вероятны ссоры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможна командировка, которая окажется удачной. У Козерогов получится найти общий язык с партнерами и заключить выгодную сделку, если они приложат максимум усилий. Кое-кто из окружения может разводить сплетни. Не стоит доверять слухам и проверять всю поступающую информацию во избежание недопонимания с окружающими людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Начатые ранее дела не рекомендуется бросать. Первым делом следует их завершить и только потом приступать к новым задачам. В ином случае могут быть неприятности с начальством. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников. Таким образом, Водолеи смогут совершить необходимые покупки, пополнить свой гардероб перед новогодними праздниками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астролог не рекомендует Рыбам сразу же показывать свои козыри конкурентам. Некоторые представители зодиакального круга погрузятся в философию и психологию. Изучив эти науки, в будущем удастся лучше понимать окружающих. Вечер рекомендуется провести в кругу семьи. Это поднимет настроение и зарядит оптимизмом.