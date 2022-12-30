. Перечень документов необходимых для отсрочки отбывания наказания необходимо уточнить.
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Перечень документов необходимых для отсрочки отбывания наказания необходимо уточнить.

Перечень документов необходимых для отсрочки отбывания наказания необходимо уточнить.

Перечень документов, которые необходимо собрать для отсрочки отбывания наказания стоит уточнить. Таким образом депутаты Заксобрания Хабаровского края предлагают устранить законодательные пробелы в части процедуры предоставления отсрочки осужденным.

Действующий Уголовный кодекс дает право на отсрочку осужденным, имеющим детей до 14 лет, и беременным, не совершившим тяжкое и особо тяжкое преступление.

Речь идет в том числе о мужчинах, являющихся единственным родителем ребенка. Суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В связи с подачей осужденным такого ходатайства, администрация исправительного учреждения запрашивает в органах местного самоуправления и у родственников осужденного справку о согласии принять осужденного и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания или справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком. Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет о едином документе, затрагивающем разные сферы жизни, не связанные между собой.

Это является препятствием в сборе администрациями исправительных учреждений документов, представляемых в суд, вследствие чего ущемляются права ребенка на проживание и воспитание в семье. В этой связи предлагается уточнить перечень документов необходимых предоставить суду для отсрочки отбывания наказания.

Мера позволит ускорить сбор документов с целью получения отсрочки для заботы о несовершеннолетних детях, рассчитывают авторы инициативы.

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По материалам: pnp.ru

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