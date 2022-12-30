. Перечень документов необходимых для отсрочки отбывания наказания необходимо уточнить.

Перечень документов, которые необходимо собрать для отсрочки отбывания наказания стоит уточнить. Таким образом депутаты Заксобрания Хабаровского края предлагают устранить законодательные пробелы в части процедуры предоставления отсрочки осужденным.

Действующий Уголовный кодекс дает право на отсрочку осужденным, имеющим детей до 14 лет, и беременным, не совершившим тяжкое и особо тяжкое преступление.

Речь идет в том числе о мужчинах, являющихся единственным родителем ребенка. Суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В связи с подачей осужденным такого ходатайства, администрация исправительного учреждения запрашивает в органах местного самоуправления и у родственников осужденного справку о согласии принять осужденного и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания или справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком. Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет о едином документе, затрагивающем разные сферы жизни, не связанные между собой.

Это является препятствием в сборе администрациями исправительных учреждений документов, представляемых в суд, вследствие чего ущемляются права ребенка на проживание и воспитание в семье. В этой связи предлагается уточнить перечень документов необходимых предоставить суду для отсрочки отбывания наказания.

Мера позволит ускорить сбор документов с целью получения отсрочки для заботы о несовершеннолетних детях, рассчитывают авторы инициативы.