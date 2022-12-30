Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева рассказала о жизни после шоу, отношениях с мамой и денежном призе
Накануне состоялся финал популярного реалити "Пацанки". Победительницей шоу оказалась, как и подозревали поклонники проекта, Кира Медведева. Девушка откровенно рассказала, на что собирается потратить приз.
По словам Киры Медведевой, она совершенно не ожидала, что наставники выберут именно ее в качестве победительницы.
Близкие Киры были рады, что после окончания шоу она отказалась возвращаться к прежнему образу жизни. Медведева раскрыла, на что собирается потратить денежный приз.
По словам Киры Медведевой, после завершения "Новых пацанок" она поддерживает общение только с Настей, Ронни и Лизой.
Девушка рассказала о своих нынешних отношениях с матерью, от которой настрадалась в детстве. Как выяснилось, родственницы сейчас общаются.
Кира Медведева рассказала о самом сложном испытании в "Пацанках"
Девушка призналась в интервью изданию "СтарХит", что все испытания для нее оказались сложными.
По словам Киры, в начале проекта ей было наплевать на людей, которые являлись для нее расходным материалом. К счастью, девушке удалось хорошо поработать над собой, что явно оценили как члены жюри, так и простые зрители.