. Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева рассказала о жизни после шоу, отношениях с мамой и денежном призе

Накануне состоялся финал популярного реалити "Пацанки". Победительницей шоу оказалась, как и подозревали поклонники проекта, Кира Медведева. Девушка откровенно рассказала, на что собирается потратить приз.

По словам Киры Медведевой, она совершенно не ожидала, что наставники выберут именно ее в качестве победительницы.



На протяжении всего проекта я очень переживала, что могу покинуть его до прохождения всех испытаний. Для меня было важно извлечь максимум пользы. О золотой броши думала в последнюю очередь.

Победительница "Новых пацанок" Кира Медведева

Близкие Киры были рады, что после окончания шоу она отказалась возвращаться к прежнему образу жизни. Медведева раскрыла, на что собирается потратить денежный приз.

В первую очередь, закрыть долги за квартиру. Дальше — помогать финансово родным

По словам Киры Медведевой, после завершения "Новых пацанок" она поддерживает общение только с Настей, Ронни и Лизой.

Девушка рассказала о своих нынешних отношениях с матерью, от которой настрадалась в детстве. Как выяснилось, родственницы сейчас общаются.

После проекта я поняла смысл фразы: "Любить родителей лучше всего на расстоянии". Я простила маму, приняла ее такой, какая она есть

Победительница "Новых пацанок" Кира МедведеваКира Медведева рассказала о самом сложном испытании в "Пацанках"

Девушка призналась в интервью изданию "СтарХит", что все испытания для нее оказались сложными.

Все испытания для меня были сложными. Но самое тяжелое — рассказать бабуле с дедулей об образе жизни, который я вела, о том, сколько употребляла. Когда озвучили мое задание, сразу отказалась его выполнять, потому что знала, каким ударом будет для семьи — услышать всю правду. Но я смогла переступить через себя и открыться. Это часть меня и моей жизни, к прошлому я не вернусь.

По словам Киры, в начале проекта ей было наплевать на людей, которые являлись для нее расходным материалом. К счастью, девушке удалось хорошо поработать над собой, что явно оценили как члены жюри, так и простые зрители.

Кира Медведева рассказала о самом сложном испытании в "Пацанках"