. Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
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Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus

Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus

В Иркутске сотрудники ДПС во время патрулирования улиц города остановили автомобиль Lexus. У полицейских вызвала подозрение подлинность цифр, выбитых на основных деталях машины. Криминалисты провели экспертизу и выявили, что идентификационные номера были изменены. В связи с этим возбудили уголовное дело, к работе подключились специалисты Интерпола, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативники связались с коллегами из правоохранительных органов Японии и с представителями завода-изготовителя. В ходе совместной работы удалось узнать первоначальные значения всех символов транспортного средства. Сотрудникам иркутского Интерпола удалось установить собственника автомашины. Выяснили, что почти новый Lexus RX 300 угнали в Москве более 10 лет назад. Владелец прибыл в Иркутск, чтобы забрать свой автомобиль.



Видео из телеграм-канала ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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