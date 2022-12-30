. Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus

В Иркутске сотрудники ДПС во время патрулирования улиц города остановили автомобиль Lexus. У полицейских вызвала подозрение подлинность цифр, выбитых на основных деталях машины. Криминалисты провели экспертизу и выявили, что идентификационные номера были изменены. В связи с этим возбудили уголовное дело, к работе подключились специалисты Интерпола, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативники связались с коллегами из правоохранительных органов Японии и с представителями завода-изготовителя. В ходе совместной работы удалось узнать первоначальные значения всех символов транспортного средства. Сотрудникам иркутского Интерпола удалось установить собственника автомашины. Выяснили, что почти новый Lexus RX 300 угнали в Москве более 10 лет назад. Владелец прибыл в Иркутск, чтобы забрать свой автомобиль.





Видео из телеграм-канала ГУ МВД России по Иркутской области