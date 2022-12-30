. Приметы 31 декабря 2022 года помогут оставить все плохое в прошлом и привлечь удачу в будущем

Какие приметы и поверья характерны для субботы, 31 декабря 2022 года, дня, который является необычным кануном праздника, интересует многих людей. Ранее именно в этот день славяне проводили особые ритуалы, чтобы привлечь удачу в свою жизнь в будущий год. Можно исполнить эти древние ритуалы и приметы, которые передавались из поколения в поколение, чтобы в 2023 году под руководством Черного Кролика реализовались все заветные желания.

Народные поверья и традиции





Наши предки верили, что 31 декабря зима освобождает всю нечистую силу, которая может в дневное и ночное время разгуливать, где ей захочется. По этой причине на Руси строго придерживались некоторых запретов в этот день:

старались оставлять молоко в закрытой емкости , в ином случае в него могла забраться нечисть;

, в ином случае в него могла забраться нечисть; не разрешалось бросать ножи на столе, поскольку нечистая сила будет ими баловаться, а это может привести к беде.

В этот день православные верующие чтят память святого Модеста. Наши предки обращались к святому, который является покровителем домашних животных, с просьбой в молитве помочь зверям легко перенести зимний период.





Именно 31 декабря наши предки старались узнать свою судьбу. Для этого они ложились на ток, при помощи которого молотят пшеницу, и прислушивались:

если слышали стук , то он предвещал близкую гибель;

, то он предвещал близкую гибель; звон предвещал свадебную церемонию;

предвещал свадебную церемонию; молотьба слышалась к достатку.

Прежде чем наступит Новый год, люди старались раздать все долги, в ином случае на протяжении года человека будет преследовать безденежье. На Руси считали, что устами детей в этот день говорит ангел-хранитель. По этой причине к просьбам детей старались сразу прислушаться.

Как лучше всего провести 31 декабря





купить новый веник и обмотать его лентой красного цвета, повернув вверх метелкой, оставить в углу кухни;

и обмотать его лентой красного цвета, повернув вверх метелкой, оставить в углу кухни; для домового налить бокал вина и оставить на столе вместе с тарелкой салата или положить обычные сладости;

налить бокал вина и оставить на столе вместе с тарелкой салата или положить обычные сладости; за пару дней до наступления Нового года на входную дверь прикрепить красивый еловый веночек, чтобы привлечь в дом фортуну;

чтобы привлечь в дом фортуну; за пару часов до полуночи в обязательном порядке принять душ , чтобы смыть всю негативную энергетику, которая накопилась за прошлый год;

, чтобы смыть всю негативную энергетику, которая накопилась за прошлый год; избавиться по возможности от посуды, которая пришла в негодность (есть трещины, сколы и др), а также выбросить вещи, оставившие неприятные воспоминания;

(есть трещины, сколы и др), а также выбросить вещи, оставившие неприятные воспоминания; раздавая милостыню страждущим, человеку удастся умилостивить злую судьбу;

человеку удастся умилостивить злую судьбу; обязательно простить собственных врагов и других людей, которые больно душевно ранили, а также извиниться перед родными.

, нужно в этот день сделать следующее:

Кроме этого, самому нужно простить все обиды.

Что не стоит делать накануне Нового года





Существует несколько запретов в этот день:

нельзя бить посуду, поскольку это может привести к конфликту среди домочадцев;

поскольку это может привести к конфликту среди домочадцев; ссориться за новогодним столом, иначе может произойти несчастье;

иначе может произойти несчастье; если праздничный стол будет пустой, то это может привести к бедности;

то это может привести к бедности; нельзя выбрасывать остатки еды с новогоднего стола, иначе можно прогнать фортуну.

Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве, поскольку это предвещает бедность.

Народные приметы последнего дня года





Каждому человеку хочется жить в достатке, иметь крепкое здоровье и семейное счастье. Привлечь их помогут народные приметы.

К самой главной примете можно отнести встречу Нового года в кругу семьи за шикарно накрытым столом. Затем можно прогуляться по улице, отправиться в увеселительное заведение или просто пообщаться с друзьями.

Не стоит приглашать на Новый год к себе знакомых, которые человеку неприятны. Лучше всего провести его в семейном кругу или в компании друзей. В ином случае можно накликать на себя ненастья.

Чтобы поскорее найти суженого и выйти замуж, девушке нужно подарить скромные презенты семи ребятишкам.

Если месячные начались 31 декабря, то это хорошая примета. Девушка скоро получит хорошие новости.

Чтобы доход вырос в следующем году, нужно обязательно в этот день раздать все свои долги.