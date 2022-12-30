Приметы 31 декабря 2022 года помогут оставить все плохое в прошлом и привлечь удачу в будущем
Какие приметы и поверья характерны для субботы, 31 декабря 2022 года, дня, который является необычным кануном праздника, интересует многих людей. Ранее именно в этот день славяне проводили особые ритуалы, чтобы привлечь удачу в свою жизнь в будущий год. Можно исполнить эти древние ритуалы и приметы, которые передавались из поколения в поколение, чтобы в 2023 году под руководством Черного Кролика реализовались все заветные желания.
Народные поверья и традиции
Наши предки верили, что 31 декабря зима освобождает всю нечистую силу, которая может в дневное и ночное время разгуливать, где ей захочется. По этой причине на Руси строго придерживались некоторых запретов в этот день:
- старались оставлять молоко в закрытой емкости, в ином случае в него могла забраться нечисть;
- не разрешалось бросать ножи на столе, поскольку нечистая сила будет ими баловаться, а это может привести к беде.
В этот день православные верующие чтят память святого Модеста. Наши предки обращались к святому, который является покровителем домашних животных, с просьбой в молитве помочь зверям легко перенести зимний период.
Именно 31 декабря наши предки старались узнать свою судьбу. Для этого они ложились на ток, при помощи которого молотят пшеницу, и прислушивались:
- если слышали стук, то он предвещал близкую гибель;
- звон предвещал свадебную церемонию;
- молотьба слышалась к достатку.
Прежде чем наступит Новый год, люди старались раздать все долги, в ином случае на протяжении года человека будет преследовать безденежье. На Руси считали, что устами детей в этот день говорит ангел-хранитель. По этой причине к просьбам детей старались сразу прислушаться.
Как лучше всего провести 31 декабря
Чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь, нужно в этот день сделать следующее:
- купить новый веник и обмотать его лентой красного цвета, повернув вверх метелкой, оставить в углу кухни;
- для домового налить бокал вина и оставить на столе вместе с тарелкой салата или положить обычные сладости;
- за пару дней до наступления Нового года на входную дверь прикрепить красивый еловый веночек, чтобы привлечь в дом фортуну;
- за пару часов до полуночи в обязательном порядке принять душ, чтобы смыть всю негативную энергетику, которая накопилась за прошлый год;
- избавиться по возможности от посуды, которая пришла в негодность (есть трещины, сколы и др), а также выбросить вещи, оставившие неприятные воспоминания;
- раздавая милостыню страждущим, человеку удастся умилостивить злую судьбу;
- обязательно простить собственных врагов и других людей, которые больно душевно ранили, а также извиниться перед родными.
Кроме этого, самому нужно простить все обиды.
Что не стоит делать накануне Нового года
Существует несколько запретов в этот день:
- нельзя бить посуду, поскольку это может привести к конфликту среди домочадцев;
- ссориться за новогодним столом, иначе может произойти несчастье;
- если праздничный стол будет пустой, то это может привести к бедности;
- нельзя выбрасывать остатки еды с новогоднего стола, иначе можно прогнать фортуну.
Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве, поскольку это предвещает бедность.
Народные приметы последнего дня года
Каждому человеку хочется жить в достатке, иметь крепкое здоровье и семейное счастье. Привлечь их помогут народные приметы.
К самой главной примете можно отнести встречу Нового года в кругу семьи за шикарно накрытым столом. Затем можно прогуляться по улице, отправиться в увеселительное заведение или просто пообщаться с друзьями.
Не стоит приглашать на Новый год к себе знакомых, которые человеку неприятны. Лучше всего провести его в семейном кругу или в компании друзей. В ином случае можно накликать на себя ненастья.
Чтобы поскорее найти суженого и выйти замуж, девушке нужно подарить скромные презенты семи ребятишкам.
Если месячные начались 31 декабря, то это хорошая примета. Девушка скоро получит хорошие новости.
Чтобы доход вырос в следующем году, нужно обязательно в этот день раздать все свои долги.