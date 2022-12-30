. Прокуратура проверит организацию по факту невыплаты зарплаты рабочим

Прокуратура Куйбышевского округа города Иркутска организовала проверку по появившемуся в соцсетях сообщению. Рабочие пожаловались, что застройщик здания нового корпуса иркутского онкоцентра не выплачивает заработную плату. По их словам, задолженность составляет более пяти миллионов рублей, сообщает прокуратура Иркутской области.

СК начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат». Следователи установят все обстоятельства произошедшего, изучат необходимую бухгалтерскую и иную документацию. Ход мероприятий находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура даст оценку исполнению трудового и градостроительного законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры.

В Иркутске в 2022 году велись работы по строительству девяти объектов здравоохранения. Продолжалось строительство радиологического корпуса онкологического центра на 104 койки.