. Пропавший Михалков вышел на связь и поделился личной болью об утрате друга

29 декабря умер Эдуард Артемьев - известный народный артист и лауреат множества премий. Последние недели своей жизни он боролся с тяжелой инфекций. Пожилой организм не справился.





Как известно, Эдуард тесно сотрудничал с Никитой Михалковым. Именно благодаря такому дуэту родились известные киноленты, такие как - Сибирский цирюльник и Раба Любви.

Более того, Никита и Эдуард были не только профессиональными коллегами, но и настоящими друзьями. Именно поэтому смерть хорошего друга сильно подкосила Михалкова. Он тяжело переносит эту утрату.





В своем обращении к подписчикам Михалков поделился душевными переживаниями. Он считает, что из жизни ушел по-настоящему гениальный композитор и его близкий товарищ. Словами сложно передать это горе и утрату для всех нас. Никита со скорбью в словах говорит, что Эдуард был очень добрым человеком и никогда никого не обижал, даже словом.

Но и это еще не все. Они были не просто друзьями, а практически родственникам. Эдуард был крестным отцом дочери Михалкова.