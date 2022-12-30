. Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ДНР и ЛНР гражданских служащих

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает выплаты за ранение или гибель гражданских служащих, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Документ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что в случае гибели направленных для выполнения задач в указанные регионы лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников организаций, подведомственных органам публичной власти, и работников других организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры предусмотрена выплата в размере пяти миллионов рублей родственникам погибших. За ранение, травму, контузию при выполнении задач предусмотрена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.

Правительству Российской Федерации предстоит определить источники финансирования выплат и порядок их назначения. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.