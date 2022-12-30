. Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как символа воинской славы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как символа воинской славы

Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как символа воинской славы

Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как символа воинской славы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, георгиевская лента получила статус символа воинской славы России. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Федеральным законом устанавливается статус Георгиевской ленты, являющейся одним из символов воинской славы России, и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ и „О днях воинской славы и памятных датах России“ в части, касающейся использования Георгиевской ленты при проведении военных парадов, мероприятий, связанных с днями воинской славы, и мероприятий, посвящённых памятным датам России», — сообщается в документе.

Госдума приняла закон 20 декабря 2022 года, а 23 декабря его одобрил Совет Федерации. Согласно законопроекту за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная или административная ответственность. При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

Как сообщают на сайте Госдумы, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 30.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 30.12.2022 (15 фото)
Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации инвалидов
Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации инвалидов
В Нижнеудинском районе водитель автобуса насмерть сбил 74-летнюю женщину
В Нижнеудинском районе водитель автобуса насмерть сбил 74-летнюю
Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как символа воинской славы
Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как
Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств
Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств
Мишустин исполнил желание десятилетнего мальчика, мечтавшего о теннисном столе
Мишустин исполнил желание десятилетнего мальчика, мечтавшего о
Лайма Вайкуле чудом осталась жива во время концерта в Одессе
Лайма Вайкуле чудом осталась жива во время концерта в Одессе
Приметы 31 декабря 2022 года помогут оставить все плохое в прошлом и привлечь удачу в будущем
Приметы 31 декабря 2022 года помогут оставить все плохое в прошлом и
Павел Глоба порекомендовал всем знакам зодиака провести 31 декабря 2022 года в кругу семьи
Павел Глоба порекомендовал всем знакам зодиака провести 31 декабря
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку

Топ на сегодня

В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
России предсказали рекордный профицит внешней торговли
России предсказали рекордный профицит внешней торговли
Названы риски использования россиянами криптокошелька на Binance
Названы риски использования россиянами криптокошелька на Binance
Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле
В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле

Еще по теме

В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
Копии Знамени Победы в дни воинской славы предложили вывешивать на зданиях
Дни воинской славы в честь побед войск РФ за рубежом предложили учредить в ГД
Путин подписал закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи