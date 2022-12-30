. Путин подписал закон об установлении статуса георгиевской ленты как символа воинской славы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, георгиевская лента получила статус символа воинской славы России. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Федеральным законом устанавливается статус Георгиевской ленты, являющейся одним из символов воинской славы России, и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ и „О днях воинской славы и памятных датах России“ в части, касающейся использования Георгиевской ленты при проведении военных парадов, мероприятий, связанных с днями воинской славы, и мероприятий, посвящённых памятным датам России», — сообщается в документе.

Госдума приняла закон 20 декабря 2022 года, а 23 декабря его одобрил Совет Федерации. Согласно законопроекту за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная или административная ответственность. При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

Как сообщают на сайте Госдумы, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.