. Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации инвалидов

Путин поручил до 15 ноября 2023 года создать в ДНР центр реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября 2023 года создать в Донецкой народной республике (ДНР) центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Кремля перечне поручений.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Поручение дано по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, прошедшей в декабре.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим соотечественникам с инвалидностью. Кабмин обязан подготовить и представить доклад до 15 апреля 2023 года.