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Путин поздравил с Новым годом лишь двух европейских политиков

Путин поздравил с Новым годом лишь двух европейских политиковПутин не поздравил с Новым годом никого в Европе, кроме Вучича и Орбана

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2023 годом ряд глав зарубежных государств и правительств. Однако в список европейских политиков попали только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится на сайте Кремля.

На то, что президент поздравил лишь двух европейских политиков, указывает ТАСС.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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