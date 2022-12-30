. Путин поздравил с Новым годом лишь двух европейских политиков

Путин не поздравил с Новым годом никого в Европе, кроме Вучича и Орбана

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2023 годом ряд глав зарубежных государств и правительств. Однако в список европейских политиков попали только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится на сайте Кремля.

На то, что президент поздравил лишь двух европейских политиков, указывает ТАСС.