Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств
Сегодня, 23:20
Путин присвоил продюсеру Максиму Фадееву почетное звание заслуженного деятеля искусств
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Максим Фадеев был продюсером певицы Линды, группы «Серебро», музыкальных проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5».
Летом 54-летний российский композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал о влиянии отмены российских деятелей культуры на его творчество и финансы. По словам Фадеева, он лишился своих денег за границей, а также был исключен из американского каталога «Мировые композиторы».
По материалам: lenta.ru