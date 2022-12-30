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Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств

Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусствПутин присвоил продюсеру Максиму Фадееву почетное звание заслуженного деятеля искусств

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Максим Фадеев был продюсером певицы Линды, группы «Серебро», музыкальных проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5».

Летом 54-летний российский композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал о влиянии отмены российских деятелей культуры на его творчество и финансы. По словам Фадеева, он лишился своих денег за границей, а также был исключен из американского каталога «Мировые композиторы».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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