. Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств

Путин присвоил продюсеру Максиму Фадееву почетное звание заслуженного деятеля искусств

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Максим Фадеев был продюсером певицы Линды, группы «Серебро», музыкальных проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5».

Летом 54-летний российский композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал о влиянии отмены российских деятелей культуры на его творчество и финансы. По словам Фадеева, он лишился своих денег за границей, а также был исключен из американского каталога «Мировые композиторы».