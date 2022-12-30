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России предсказали рекордный профицит внешней торговли

России предсказали рекордный профицит внешней торговлиФТС заявила, что профицит внешней торговли России в 2022 году будет рекордным

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что профицит внешней торговли России в 2022 году будет рекордным, несмотря на сложности для экспорта энергоносителей в декабре. Об этом он рассказал РИА Новости.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса», — рассказал Давыдов. При этом он признал, что в декабре таможенные органы наблюдают снижение экспорта российских энергоносителей.

Ранее в ООН сообщили, что объем мировой торговли увеличится на 12 процентов по итогам 2022 года по отношению к прошлому году и достигнет рекордных 32 триллионов долларов. При этом, согласно прогнозам, Россия станет единственной в списке из девяти крупнейших мировых экономик, столкнувшейся с падением объемов импорта товаров год к году на 17 процентов, а экспорт вырастет лишь на один процент.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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