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Россиянам назвали способ защиты от фишинга

Россиянам назвали способ защиты от фишингаЭксперт Лифшиц призвал внимательно изучать присланные мошенниками ссылки

Главное, что может помочь пользователю защититься от мошенников и фишинговых ссылок — это внимательность. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц призвал смотреть на адрес ссылки, а не на сам сайт, дизайн которого может полностью повторять оригинал.

«Нет других хороших способов защиты, кроме внимательности. Рост активности мошенников наблюдается всегда во время праздников и при появлении громких информационных поводов. То же касается, например, объявлений о выплатах, компенсациях от государства — как правило, мошенники начинают развивать эту тему даже быстрее, чем представители коммерции или органов власти», — заметил Лифшиц.

Эксперт призвал внимательно изучать присланные ссылки, а лучше вообще на них не нажимать. По словам Лифшица, многие спам-рассылки созданы, чтобы заразить компьютер вирусом уже просто при переходе.

«При переходе по подозрительным ссылкам можно случайно предоставить злоумышленникам доступ к персональным данным, серверам. Особенно остро эта проблема стоит сейчас, когда на рынке много проблем с софтом и большинство скачивает его нелицензированные версии, потому что лицензированную просто не купишь», — объяснил эксперт.

В преддверии Нового года мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp сообщения с информацией о розыгрыше алкоголя от имени крупного ретейлера, предупредили в «Лаборатории Касперского».

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала, что для участия в розыгрыше человеку предлагают ответить на несколько простых вопросов, например, рассказать, какую алкогольную продукцию он предпочитает. После этого пользователя просят разослать ссылку на розыгрыш друзьям, а затем оставить свои данные для доставки бутылки алкоголя, которую он якобы выиграл.

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По материалам: lenta.ru

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