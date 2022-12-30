. Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ

Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ

Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУFighterbomber: российский Су-35С за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ

Российский истребитель Су-35С за два часа сбил два вертолета и еще два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Fighterbomber.

Авторы канала утверждают, что произошедшее в четверг, 29 декабря, событие уникально «в масштабах боевой авиации в мире». Российский истребитель за один полет «снес два вертолета и два самолета» Украины. Кроме того, весь полет занял примерно два часа.

Fighterbomber пишет, что точно еще не известно, какие модели авиационной техники уничтожил Су-35С. «По самолетам непонятка: то ли Су-24 и МиГ-29, то ли Миг-29 и Су-25», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что из вертолетов сбита пара Ми-8.

«Удивительно не это — эпик в том, что это все наделал один Су-35С за два часа, потратив на всех четыре ракеты», — заключили авторы канала.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР. В Минобороны также отчитались, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 принадлежащих ВСУ вертолетов. Помимо этого, средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотника «Стриж».

21 декабря истребители ВКС России уничтожили в воздушном бою штурмовик Су-25 ВСУ. По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это произошло в районе города Красногоровка в ДНР. Тогда же он уточнил, что в небе над Артемовском был сбит и украинский вертолет Ми-8.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ
Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги
Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги
Тамара Глоба предсказала, что ждет Россию в 2023 году
Тамара Глоба предсказала, что ждет Россию в 2023 году
Елена Ксенофонтова сыграла свадьбу
Елена Ксенофонтова сыграла свадьбу
Ольга Орлова в шоке от потери ребенка
Ольга Орлова в шоке от потери ребенка
Как женщине все успеть сделать 31 декабря: простые советы
Как женщине все успеть сделать 31 декабря: простые советы
Описано будущее цен на газ в Европе
Описано будущее цен на газ в Европе
В США опубликовали налоговые декларации Трампа
В США опубликовали налоговые декларации Трампа
Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде: "Меня срубило"
Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде:

Топ на сегодня

31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
Евгения Плющенко не могут поднять врачи
Евгения Плющенко не могут поднять врачи
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские конкурсы, ведущая Клава Кока и возвращение Александра Реввы
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские

Еще по теме

Опубликована видеозапись перехвата самолета-разведчика США российским Су-27?
Минобороны РФ: Пять иностранных кораблей проводили разведку у границ России
Новейший истребитель Су-57 испытал в полете новый двигатель
Российский Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика