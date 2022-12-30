. Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси

Российского шахматиста, гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеть майку с фразой знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси. Инцидент произошел во время матча чемпионата мира по быстрым шахматам в Алматы, сообщает Норвежское национальное радио (NRK).

Надев футболку с надписью "Чего уставился, придурок? Иди отсюда!" на испанском языке, Непомнящий нарушил дресс-код соревнований. Организаторы чемпионата вынесли гроссмейстеру два предупреждения, после чего он переоделся. Спортсмен раскритиковал решение оргкомитета, подчеркнув, что во главе угла должен стоять комфорт шахматистов, а не ограничения.


Шахматиста Яна Непомнящего заставили снять футболку со словами футболиста Лео Месси

Слова, изображенные на майке Непомнящего, Месси сказал нидерландскому форварду Вауту Вегхорсту после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Игра, в конечном итоге выигранная аргентинцами, несколько раз прерывалась потасовками между футболистами сборных Аргентины и Нидерландов.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые был намечен на осенне-зимний период. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и город Лусаил.

Обладателем Кубка мира стала сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони в серии пенальти одержала победу над Францией (счет в основное время – 3:3). Голами отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария: для обоих этот матч может стать последним в футболке сборных. За Францию трижды забил Килиан Мбаппе.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле
В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле
Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси
Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять
Названы риски использования россиянами криптокошелька на Binance
Названы риски использования россиянами криптокошелька на Binance
Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Авторы Somerville из Jumpship уже работают над новым проектом
Авторы Somerville из Jumpship уже работают над новым проектом
Американский генерал заявил об обескровливании Украины Вашингтоном
Американский генерал заявил об обескровливании Украины Вашингтоном
Астрологический прогноз от Тамары Глобы на январь 2023 года для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз от Тамары Глобы на январь 2023 года для всех
В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей
В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей
Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы встретить там Новый год
Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы
Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой
Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей

Топ на сегодня

В России захотели сохранить зарубежное ПО
В России захотели сохранить зарубежное ПО
Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан
Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан
Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме погибли трое детей
Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме
Гарик Сукачев рассказал о положении Михаила Ефремова в заключении
Гарик Сукачев рассказал о положении Михаила Ефремова в заключении
СБУ заставляла пленных военных ДНР давать ложные показания
СБУ заставляла пленных военных ДНР давать ложные показания

Еще по теме

Месси стошнило во время матча в Катаре
Месси встретился с мальчиком, который сделал его футболку из пакета
Месси вместе с отцом получил тюремный срок
Сборная Аргентины во главе с Месси объявила бойкот журналистам