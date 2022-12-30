. Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили на турнире снять футболку с фразой Месси

Российского шахматиста, гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеть майку с фразой знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси. Инцидент произошел во время матча чемпионата мира по быстрым шахматам в Алматы, сообщает Норвежское национальное радио (NRK).

Надев футболку с надписью "Чего уставился, придурок? Иди отсюда!" на испанском языке, Непомнящий нарушил дресс-код соревнований. Организаторы чемпионата вынесли гроссмейстеру два предупреждения, после чего он переоделся. Спортсмен раскритиковал решение оргкомитета, подчеркнув, что во главе угла должен стоять комфорт шахматистов, а не ограничения.

Шахматиста Яна Непомнящего заставили снять футболку со словами футболиста Лео Месси

Слова, изображенные на майке Непомнящего, Месси сказал нидерландскому форварду Вауту Вегхорсту после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Игра, в конечном итоге выигранная аргентинцами, несколько раз прерывалась потасовками между футболистами сборных Аргентины и Нидерландов.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые был намечен на осенне-зимний период. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и город Лусаил.

Обладателем Кубка мира стала сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони в серии пенальти одержала победу над Францией (счет в основное время – 3:3). Голами отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария: для обоих этот матч может стать последним в футболке сборных. За Францию трижды забил Килиан Мбаппе.