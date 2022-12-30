. СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в Иркутском районе

СК установил предварительную причину пожара с гибелью детей в Иркутском районе

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В Иркутском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей в результате пожара. Двухэтажный деревянный дом в микрорайоне Березовый поселка Маркова загорелся утром 29 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По уточненным данным, из горящего дома самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую. При тушении спасатели обнаружили в доме тела троих детей. Их мать была на работе и пришла к дому, когда он уже загорелся.

На место происшествия выехали первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Позовский, следователи СК и следователи-криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура.