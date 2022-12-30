. Сказочная пора: гороскоп для всех знаков на новогоднюю ночь, открывающую 2023 год

Гороскоп на новогоднюю ночь 2023 года для всех знаков зодиака подскажет, к чему готовиться в эту сказочную ночь. Кому-то стоит сделать ставку на веселье, а кто-то нуждается в отдыхе. Полезные советы помогут приятно провести праздник и избежать проблем.

Овен

Новогоднюю ночь проведите в приятной компании. Старайтесь не контактировать с токсичными людьми. Иначе негативного «заряда» хватит, чтобы испортить праздник и думать об этом минимум неделю.

Телец

Слушайте свое сердце и ориентируйтесь на свой комфорт. Встречайте 2023 год так, как пожелаете сами. Хотите провести время дома с родными? Отличная идея! Желаете отправиться на шумную вечеринку? Тоже неплохой вариант. Вам позволено все.

Близнецы

Отдых, отдых и еще раз отдых. Дайте себе возможность не думать о том, что вас расстраивает, хотя бы в праздничную ночь. Не берите на себя проблемы других — это не ваше дело. Думайте о себе и встречайте 2023 с хорошим настроением.

Рак





Важные новости могут ожидать вас в ночь с 31 декабря на 1 января. Верьте в лучшее. Хорошие изменения придут в жизнь Раков, особенно тех, которые привыкли помогать окружающим. Их доброе сердце привлекает позитив и положительные события.

Лев

Новогодняя ночь даст вам ответы на вопросы, которые давно вас мучают. Это будет поворотный момент в вашей жизни. Но не отказывайтесь от возможности отдохнуть и развлечься.

Дева

На праздники почему-то будет преобладать меланхолическое настроение. Не спешите делиться им с окружающими. Желая радоваться жизни, люди будут отворачиваться от Дев. Лицемерие и напускное веселье не помогут. Лучше останьтесь дома и проведите сказочную пору наедине с собой. Но если есть настроение веселиться, то отправляйтесь на вечеринку к друзьям.

Весы

В последнее время представители знака не могут сойтись в некоторых вопросах с друзьями и близкими. В праздничную ночь все изменится. Наконец-то им удастся найти оптимальный компромисс.

Скорпион





Чувствуете неуверенность в себе и своих силах? Пора с этим бороться! Ночь с 31 декабря на 1 января — отличный способ это исправить. Не избегайте новых знакомств. Это возможность получить знания и опыт. Вместе с ними повысится и уверенность.

Стрелец

Любовь вскружит голову в сказочную ночь. До сих пор нет второй половинки? Тогда отправляйтесь на вечеринку и знакомьтесь с интересными персонами. Кто знает, может среди них и будет ваша Судьба. В любом случае новогодняя ночка будет нескучной.

Козерог

Это сказочное время благоприятно для представителей знака. Им удастся встретить 2023 год, усвоив ошибки прошлого. На многие вещи они посмотрят другими глазами.

Водолей

Тщательно выбирайте, где и с кем вы проведете праздник. Некоторые решения будут неудачными и Водолеям придется о них сожалеть. Подумайте о последствиях заранее. В любом случае старайтесь расслабиться и отдохнуть. Повседневные проблемы подождут, пока вы ими займетесь, а праздничная ночь больше не вернется.

Рыбы

Вы увидите результаты проделанной ранее работы. Причем это осознание будет спонтанным. Вдруг вы поймете, насколько много было сделано и все это было не зря. Это мотивирует Рыб, поэтому настроение будет хорошим. А приятные сюрпризы еще больше поднимут настроение.