. Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь выдвинулся на выборы

На досрочных выборах мэра Балаганского района выдвинулся первый кандидат. 30 декабря в Балаганскую территориальную избирательную комиссию документы представил экс-мэр района Михаил Кибанов. В выборах он будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимы подписи 34 избирателей, сообщает пресс-служба облизбиркома.



Досрочные выборы 29 декабря назначила дума муниципального образования, соответствующее решение опубликовано в тот же день. Голосование состоится 26 февраля. Выдвижение кандидатов будет проходить до 26 января включительно. Документы на регистрацию в избиркоме принимают до 18:00 29 января. Сроки избирательных действий сокращены на одну треть.

В ноябре Балаганский районный суд по исковому заявлению прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра Балаганского района Михаила Кибанова. Согласно решению, мэр прекратил свои полномочия в связи с утратой доверия.