Стало известно о проверке Парфенова полицией
Сегодня, 10:49
Полиция начала проверку в отношении Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля
Российская полиция начала проверку в отношении известного журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил о наличии у него израильского гражданства. Об этом стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах.
«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сообщил собеседник агентства.
Также источник рассказал, что Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году.
По материалам: lenta.ru