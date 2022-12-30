. Стало известно о проверке Парфенова полицией

Полиция начала проверку в отношении Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Российская полиция начала проверку в отношении известного журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил о наличии у него израильского гражданства. Об этом стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сообщил собеседник агентства.

Также источник рассказал, что Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году.