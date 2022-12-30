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Стало известно о проверке Парфенова полицией

Стало известно о проверке Парфенова полициейПолиция начала проверку в отношении Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Российская полиция начала проверку в отношении известного журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил о наличии у него израильского гражданства. Об этом стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сообщил собеседник агентства.

Также источник рассказал, что Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году.

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По материалам: lenta.ru

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