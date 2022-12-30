. Сто билетов авиакомпании «Ангара» было продано за две недели с использованием сервиса SberPay

Иркутское отделение Сбербанка и авиакомпания «Ангара» подключили сервис бесконтактной оплаты SberPay* для оплаты авиаперевозок. С помощью этой услуги за две недели было приобретено более ста билетов. Клиентам авиакомпании достаточно иметь карту Сбера и при оплате билетов или услуг на сайте авиакомпании www.angara.aero нажать кнопку «Оплатить SberPay», сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Авиакомпания «Ангара» — один из авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному Федеральному округу, а также чартерные рейсы по России. Авиакомпания создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд». Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 32 единицы: семь АН-24, три АН-26-100 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации и два МИ-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.

ПАО Сбербанк

*СберПэй