. Страховые компании рассказали, откуда преступники чаще всего угоняют автомобили

За январь-октябрь 2022 года в России зарегистрировано 19 614 случаев угонов и краж колесных транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей). По данным МВД, количество такого рода преступлений снижается с каждым годом. Представители крупных страховых компаний рассказали в интервью порталу Autonews.ru, откуда преступники чаще всего угоняют машины.

Специалисты "Совкомбанк Страхования" отметили, что злоумышленники чаще всего угоняют те автомобили, к которым они имели доступ с разрешения хозяина (35%). Традиционно преступники ищут "добычу" на неохраняемых стоянках (34%) и придомовых территориях (31%). В "Росгосстрахе" сообщили, что, по их подсчетам, около двух третей (66%) угонов происходят при хранении транспорта на уличной парковке.

Рейтинг субъектов РФ, откуда чаще всего угоняют машины, по версии "Совкомбанк Страхование":

Санкт-Петербург;Новосибирск;Москва;Татарстан;Московская область;Самарская область.

Российские регионы, где чаще всего орудуют угонщики, по версии "Росгосстраха":

Санкт-Петербург;Московская область;Москва;Ленинградская область;Новосибирская область;Свердловская область;Пермский край;Иркутская область;Тюменская область;Ивановская область.

В "Страховом Доме ВСК" заявили, что наибольшее количество угонов в текущем году было зарегистрировано в Московской области. В числе "опасных" субъектов – Москва, Санкт-Петербург, Смоленская и Тверская области.

В Госавтоинспекции призвали российских водителей соблюдать общепринятые нормы безопасности, пренебрежение которыми может дорого стоить автомобилисту. Специалисты ведомства составили специальную памятку, в которой учтены 11 важных советов для хозяев машин.



Никогда не следует забывать ключи в замке зажигания.Не рекомендуется передавать ключи малознакомым людям. Не следует это делать даже на мойках, сервисах или стоянках.Если водитель покинул машину даже на непродолжительное время, нельзя оставлять открытыми двери, форточки, окна, багажник или капот.Не стоит оставлять в салоне автомобиля сумки, документы или ценные вещи. Тем более на видном месте.Парковать автомобиль следует на видном месте. В ночное время суток водителю желательно найти хорошо освещенное место для стоянки. Если есть возможность, оставлять машину следует на охраняемой парковке.Не будет лишним приобрести противоугонные устройство: механическое, электронное или электромеханическое.Рекомендуется нанести дополнительную маркировку на основных агрегатах и механизмах автомобиля, эти места должны быть известны только владельцу машины.Не стоит оставлять автомобиль на длительное время в неосвещенных и безлюдных местах.Если водителя остановили незнакомые люди, то ни в коем случае нельзя выключать зажигание и открывать двери. Диалог лучше вести через приоткрытое окно.Очень внимательно следует относиться к незнакомым пассажирам в машине, если автомобилист решился кого-то подвезти. Желательно, чтобы этот человек был один и сел на переднее сиденье в машине.Нельзя хранить на одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов.

Ранее Ruposters перечислил самые угоняемые автомобили в 2022 году по версии страховых компаний. В список были включены только машины с оформленными полисами каско.