. Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза
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Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией Евросоюза

Судьбу газового хаба в Турции связали с позицией ЕвросоюзаЗамглавы ИЭФ Белогорьев: без участия Евросоюза газовый хаб в Турции не имеет смыслаСюжет«Северный поток-2»:

Создание газового хаба в Турции не имеет особого смысла, если его не поддержит руководство Евросоюза. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По его словам, для получения больших объемов газа из этого хаба европейские страны должны, во-первых, гарантировать спрос на многие годы вперед, а во-вторых, создать на своей территории дорогостоящую инфраструктуру. Дело в том, что мощность нынешних газопроводов ограничена и, более того, уже задействована в текущих поставках.

Белогорьев отметил, что вокруг идеи сложилась терминологическая путаница. Хаб — это просто приемно-распределительный пункт, куда товар поступает от нескольких поставщиков, после чего расходится по потребителям. Такой узел уже возникает в Турции естественным путем, через нее как минимум в Европу идет газ из России и Азербайджана.

Пока что через республику газ доставляется по долгосрочным контрактам. Развитие хаба может заинтересовать поставщиков возможностью торговать на площадке незаконтрактованным газом. Конечным результатом стратегии должно стать формирование собственного индекса, сравнимого с индексом TTF (площадка в Нидерландах), которому участники рынка будут доверять.

Идею создания газового хаба в Турции после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» высказал президент России Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение и подтвердил готовность начать работу.

Вместе с тем Турция не намерена ограничиваться сотрудничеством с Россией. Власти республики готовы принимать газ из Азербайджана, Ирана и даже Туркмении, для чего вновь начались контакты по поставкам среднеазиатского газа в Европу.

Что касается России, то для увеличения поставок на хаб необходимо строительство новой инфраструктуры, скорее всего, подводных газопроводов. По оценке международного эксперта рынка ресурсов Владимира Демидова, на это уйдет от двух до четырех лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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