. Светлана Драган рассказала о ядерной войне

Астролог Светлана Драган сделала предсказание, что ждет Россию в новом году. Предсказательница в последнее время стала топовым специалистом, ведь она предсказала пандемию и начало спецоперации. Что же она скажет про новые слухи, которые курсируют в соцсетях? Светлана Драган пришла на интервью к Дмитрию Борисову, чтобы сделать свой прогноз в будущее, который ей предсказали звезды. Она признается, что видит ближайшие годы и чувствует в нем людей, а это значит, что худшие опасения, относительно ядерной войны не сбудутся. «Ядерного апокалипсиса не будет. Да, с 24 марта 2023 года начинается большое напряжение, которое должно быть как-то переформулировано в кризис. Именно тогда мы сможем очеловечить человечество, а не разчеловечить. Первая перестройка текущих событий случится в марте, а потом будет после 5 мая», сказала Светлана Драган. Конкретные события звезды ей не указали, но, по ее анализу, ни одной стороне не выгодно то, что сейчас происходит в мире. Причем, это понимают и западные политики, которые пытались сделать все для уничтожения нашей родины. Но мы смогли дать им жесткий отпор, в очередной раз доказав: мы выступаем за правду. «Май 2023 года начнет сильно менять ситуацию. Украина явно слабеет, продолжать в том же духе они не могут. В марте пойдут какие-то договоренности, но не думаю, что будет все мгновенно оговорено. Но будут компромиссы, снижение острой фазы будет. До весны 2024 года сложившаяся ситуация все еще будет актуальна», сказала Светлана Драган. Напомним, западные противники неоднократно пытались напугать нашу страну возможным ядерным атакам. Правительство страны четко дало понять, что не собирается ввязываться в эту историю, потому что при ядерной войне не победит никто. Более того, никто не хочет применения этого смертоносного оружия — а также призывает как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы решить все проблемы.