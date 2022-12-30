. Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами

Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Стилист Сергей Зверев дал малышу жизнь, о которой можно мечтать, но тот продал приемного папу. Артист решил отпустить своего наследника. Он объяснил, почему их отношения разладились. Сергей Зверев много сил и времени посвящал работе. Однако он не скрывает, что хотел завести детей. Не секрет, что шоумен взял мальчика из детского дома, которого назвал Сергеем. Он растил его, брал с собой на мероприятия. Однако, когда его приемный сын повзрослел, то стал плохо говорить про отца, а несколько лет назад даже пытался отсудить у папы квартиру и уйти в монастырь.  По словам Зверева-младшего, папа с ним общался только на камеру, а в настоящей жизни совсем сыном не интересовался. Он женился и хотел получить финансовую помощь, но этого не случилось. Не раз наследника звезды видели на ток-шоу, где он нелестно высказывался о том, кто его вырастил. Сергей в интервью Алене Жигаловой признался, что просто отпустил наследника во взрослую жизнь. 
«Он тысячу раз просил прощения. Это в кадре он так хорохорится, а за кадром он совсем другой человек. Но деньги победили. Потому что ему хорошие гонорары платили. Ему говорили: если скажешь это, будет столько стоить, а если скажешь это, то будет столько стоить. А если скажешь это, чего не было, это будет стоить гораздо больше. И он соглашался!» — пояснил Зверев.  По словам артиста, он не держит зла на приемного сына. Он сделал вывод, что со временем у мальчика просто проявились гены, поэтому с этим он ничего сделать не мог.  «Ему просто спасли жизнь два человека — я и моя мама», — заключил Сергей. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей
В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей
Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами
Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы встретить там Новый год
Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы
Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой
Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в Иркутском районе
СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в
В Иркутском музтеатре состоится премьера балета «Попрыгунья»
В Иркутском музтеатре состоится премьера балета «Попрыгунья»
Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет

Топ на сегодня

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
В России захотели сохранить зарубежное ПО
В России захотели сохранить зарубежное ПО
Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан
Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан
Ани Лорак отказалась от миллионов
Ани Лорак отказалась от миллионов

Еще по теме

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сын Сергея Зверева женится во второй раз
Прямой эфир - Андрей Малахов. Сергей Зверев женился (12.01.2018)
Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией