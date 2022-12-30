. Сын Сергея Зверева продал папу с потрохами

Стилист Сергей Зверев дал малышу жизнь, о которой можно мечтать, но тот продал приемного папу. Артист решил отпустить своего наследника. Он объяснил, почему их отношения разладились. Сергей Зверев много сил и времени посвящал работе. Однако он не скрывает, что хотел завести детей. Не секрет, что шоумен взял мальчика из детского дома, которого назвал Сергеем. Он растил его, брал с собой на мероприятия. Однако, когда его приемный сын повзрослел, то стал плохо говорить про отца, а несколько лет назад даже пытался отсудить у папы квартиру и уйти в монастырь. По словам Зверева-младшего, папа с ним общался только на камеру, а в настоящей жизни совсем сыном не интересовался. Он женился и хотел получить финансовую помощь, но этого не случилось. Не раз наследника звезды видели на ток-шоу, где он нелестно высказывался о том, кто его вырастил. Сергей в интервью Алене Жигаловой признался, что просто отпустил наследника во взрослую жизнь.«Он тысячу раз просил прощения. Это в кадре он так хорохорится, а за кадром он совсем другой человек. Но деньги победили. Потому что ему хорошие гонорары платили. Ему говорили: если скажешь это, будет столько стоить, а если скажешь это, то будет столько стоить. А если скажешь это, чего не было, это будет стоить гораздо больше. И он соглашался!» — пояснил Зверев. По словам артиста, он не держит зла на приемного сына. Он сделал вывод, что со временем у мальчика просто проявились гены, поэтому с этим он ничего сделать не мог. «Ему просто спасли жизнь два человека — я и моя мама», — заключил Сергей.