. Тамара Глоба предсказала, что ждет Россию в 2023 году

Астролог Тамара Глоба поделилась своим предсказанием. Предсказательница, опираясь на передвижения небесных тел, рассказала о политической ситуации в мире и о будущем России. Тамара Глоба рассказала, каким будет следующий год для России. Она завила, что зимой и в начале весны будут происходить наиболее важные события, которые определят наши отношения с другими странами. Не исключает астролог и опасность терактов, взрывных ситуаций. В этой связи нужно проявлять бдительность и быть осторожнее. «Некоторые люди готовят тревожный чемоданчик. Он, конечно, может пригодиться в какие-то моменты. Главное, договариваться друг с другом и понимать, где вы друг друга найдете. Плюс ко всему важно сохранять трезвую голову, потому что такие ситуации будут очень короткими», — сказала специалист. Между тем, в стране появятся новые лидеры, и это будут люди, которые во многом захотят перестроить мир и сделать его более прочным. В период с апреля и до конца мая могут быть срывы и сбои старой техники. Речь идет о перелетах, переездах, вопросах, связанных с воздухом. Так как все военные действия, которые сейчас идут, основаны на технологиях.Период осени — прекрасное время для возможностей, для сбора урожая, для финансовых структур, для запасов, для укрепления семьи. 2023 год интересен творчеством, новыми возможностями. Люди будут активно стремиться создать семью и завести детей. В конце года страну ожидает очередной период напряженности. Возможность мирного урегулирования ситуации в Украине возникнет в июне. «Когда со второй половины года мир увидит, что мы выходим на позицию силы, тогда пойдет процесс переговоров. К нам придут договариваться, чтобы обрести с нами союз. Март даст нам очень хороших прочных и сильных союзников. Это относится к Юго-Восточной Азии, к странам, которые заставят считаться с собой. Но в тоже время в летний период пойдет временное перемирие, но агрессия проявится в середине лета. Вместе с тем параллельно будет идти поток возможностей и переговоров. Но самый главный момент только в конце года придет», — сообщила эксперт в интервью Надежде Стрелец.