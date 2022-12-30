. Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой
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Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой

Тамара Глоба высказалась о судьбе Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева сбежала из страны и много чего наговорила о россиянах. Астролог высказалась о будущем певицы. Известный астролог Тамара Глоба считает, что в России по-прежнему любят Аллу Пугачеву, несмотря на ее позицию. Ведь многие люди, по ее словам, выросли на песнях артистки.
«Может быть момент критического выбора… Когда ей будет предложен выбор — буквально в период ее дня рождения. И после этого могут возникнуть трудности, которые касаются ее дел, ее финансов», — заявила она kp.ru. Глоба также подчеркнула, что именно с этого момента у Пугачевой произойдут крупные перемены в жизни, кусаемые здоровья.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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