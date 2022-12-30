. Уход за комнатными растениями: рекомендации лунного календаря на январь 2023 года
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Уход за комнатными растениями: рекомендации лунного календаря на январь 2023 года

Уход за комнатными растениями: рекомендации лунного календаря на январь 2023 года

Лунный календарь ухода за комнатными растениями на январь 2023 года поможет цветоводу спланировать пересадку, подкормку, полив и другие манипуляции. В учет берется фаза Луны и пребывание в том или ином созвездии. Знаки в астрологии бывают плодородными, нейтральными и неплодородными. В зависимости от расположения Луны составляется перечень оптимальных работ.

Лунный календарь для пересадки комнатных растений

Искать новый горшок для цветов можно 1 и 2 января. Луна будет пребывать в знаке Тельца. Однако не все растения можно пересаживать. Процедуру успешно перенесут лишь цветы, которые дали корни или сильно разрослись. 

Пересадить побеги, уже пустившие корни, можно 6 числа. Луна перейдет в плодородный знак Рака. Помните, что цветы нуждаются в качественной почве. Оптимальный уровень кислотности зависит от ботанических особенностей.


Бережную пересадку можно проводить 16 и 17 января. Луна в Скорпионе подходит для посева семян. Если есть желание, можно начать выращивать зелень, которая станет дополнением к обычному рациону.

Растущая Луна в Козероге будет 20 и 21 числа. Этот тандем подходит для пересадки неприхотливых цветов. Но не стоит менять «место жительства» комнатных растений, набирающих «бутоны».  

Высаживать луковичные лучше 24 и 25 января. Луна в эти дни будет находиться в плодотворных Рыбах. При желании, можно пересадить и другие растения.

Луна в Тельце 28 и 29 января подходит для бережной пересадки комнатных растений. Желательно сохранить ком почвы из прошлого горшка. Это снизит риск появления инфекций и ускорит адаптацию.

Пересаживать растения можно 30 и 31 числа. Но нужно делать это осторожно. Луна в Близнецах повышает риск случайной травматизации корней.

Уход за комнатными растениями в январе 2023 года


С 3 по 5 число можно полить цветы и убрать пыль. Другой уход может навредить. Луна в эти дни находится в неплодородном знаке Близнецы. В крайнем случае можно удобрить почву.

Обработкой комнатных растений стоит заняться с 8 по 10 января. Луна во Льве благоприятна для защиты от вредителей и разных болезней. Помните, что профилактика лучше чем лечение.

Идеальные дни для ухода за комнатными растениями ― 11 и 12 января. Убывающая Луна перейдет в знак Девы. Нежелательными будут только манипуляции с корнями. Благоприятные дни для таких процедур:

  • внесение удобрений;
  • полив;
  • корректировка освещения.

С 13 по 15 января желательно прорыхлить почву. Это обогатить землю кислородом, что важно для цветов. 

Луна в Водолее 22-23 января подходит для ухода за травянистыми и вьющимися растениями. Обрежьте сухие побеги и хорошо полейте.

Неблагоприятные дни для ухода за растениями


Полнолуние 7 января не подходит для ухода за цветами. Оставьте их в покое и не тревожьте. Растения в этот период ослаблены, но не нуждаются во внешнем вмешательстве. Единственное, чем вы можете им помочь, это поставить дополнительную лампу. Если не обеспечить достаточное освещение, рост цветов будет заторможен.

Луна перейдет в неплодородный знак Овна 26 января. В этом созвездии она пробудет всего два дня. Избегайте в эти даты любых манипуляций с цветами. Ничего хорошего из этого не выйдет. В крайнем случае можно провести обработку комнатных растений от болезней или внести жидкие удобрения.

# Общество
По материалам: rsute

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